Le super typhon Mangkhut est 3 fois plus puissant que l'ouragan Florence

Mangkhut: super typhon de catégorie 5/5

Il est présenté comment le cyclone tropical le plus puissant de l'année. Et pour cause, dans les zones les plus touchées des Philippines, les vents générés par le typhon Mangkhut ont atteint une vitesse allant jusqu'à 330 km/h. Et cela quelques heures après que l'ouragan Florence ait frappé les côtes-est des USA à 110 km/h. Avec un diamètre de 1.400 km, Mangkhut a concerné, sur sa trajectoire directe, pas moins de 5 millions de personnes, principalement en région rurale et agricole. Ce sont donc des habitations de fortune qui ont été soufflées, notamment dans le nord des Philippines, où Luçon, la plus grande île de l'archipel, a été privée de courant. À l'heure actuelle, les autorités ont enregistrés le décès de 4 personnes aux Philippines et à Taïwan, victimes de l'écoulement de pans de colline et des importantes vagues qui ont déferlés dans les zones habitées. Des flots impressionnant dévalent les rues et plusieurs maisons sont inondées.