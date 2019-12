Le sultan d'Oman a quitté Louvain vendredi, ont annoncé la police locale et le bourgmestre Mohamed Ridouani (sp.a).Le sultan Qabous, 79 ans, était arrivé à Louvain à la fin de la semaine dernière pour un traitement médical à l'hôpital universitaire de Gasthuisberg. Le sultan souffre d'un cancer de l'intestin. Le traitement devait durer jusqu'à la fin du mois de janvier. "Vendredi matin, nous avons escorté le sultan à l'aéroport de Zaventem", dit Marc Vranckx de la police de Louvain. "Avant son départ, il a exprimé sa gratitude", explique Mohamed Ridouani. Le sultan et sa suite de 65 personnes avaient loué l'hôtel The Fourth sur le Grote Markt pendant deux mois.