Le sud-est du Groenland, futur Dubaï capable d'alimenter l'Europe en E-fuel ?

A la base de ce projet, Xavier Fettweis et Damien Ernst. Ils sont respectivement climatologue et ingénieur spécialiste de l’énergie. Le premier a étudié la fonte des neiges au Groenland et a développé un modèle du climat de cette région du monde. Xavier Fettweiss a observé un phénomène très spécifique au sud-est du Groenland : " il y souffle un vent pratiquement continu. Les côtes sont en permanence balayées par les vents catabatiques qui descendent de la calotte glaciaire pour se jeter sur l’océan. "

Des vents catabatiques, en provenance directe de la calotte glaciaire

Michaël Fonder et l'équipe Uno Mondo en plein travail - © Tous droits réservés

Imaginez la calotte glaciaire qui culmine à 3000 mètres d’altitude. Les masses d’air arrivent sur la calotte et se refroidissent. Elles deviennent alors plus denses et plus lourdes et de ce fait, elles vont descendre de la calotte glaciaire en créant les vents catabatiques. " Additionnez ces vents aux vents dominants du nord, ça peut faire des vitesses très élevées variant entre 100 et 200 kms/h ", conclut Xavier Fettweiss.

Pour mieux mesurer l’importance de ce phénomène, Michaël Fonder, chercheur de l’Uliège, a rejoint le sud-est du Groenland à bord du voilier Uno Mundo. Une fois sur place, lui et l’équipe Uno Mundo ont monté trois stations météorologiques. Et les premiers données de ces stations sont tombées ces derniers jours. Elles corroborent les attentes de Xavier Fettweiss : " Deux des stations sur les trois fonctionnent. Les premières comparaisons entre les modèles établis et les données enregistrées sur place coïncident tout-à-fait. "

L’étude ne fait que commencer, elle se poursuivra pendant trois ans. Si cette région du Groenland présente les conditions idéales pour y installer des éoliennes, le projet est d’en construire entre 10.000 et 100.000. Un véritable hub énergétique.

" Une éolienne installée là-bas serait très vite amortie car le facteur de charge (le temps de production de l’éolienne) est deux fois plus important que pour des éoliennes off-shore au large de notre côte belge., nous explique Damien Ernst.

Si actuellement, les éoliennes utilisées en mer du Nord résistent à des vents très puissants, la plupart sont, cependant, mises à l’arrêt dès que les vents atteignent des vitesses de 90 kms/h. Mais Damien Ernst est très optimiste : " A l’avenir, nous travaillerons avec des éoliennes qui continueront à tourner à des vitesses de vents de 130 km/h. Il faudra bien sûr les adapter pour en faire des éoliennes plus grandes, plus puissantes et sachant mieux résister aux vents. "