Le succès de la pâtisserie en période de confinement

Les rayons des magasins en témoignent: farine, œufs et levure sont très appréciés en cette période de confinement. Une question postée sur les réseaux sociaux le confirme: les passionnés de pâtisserie se donnent à fond, les débutants font des expériences et les enfants s'y mettent eux aussi. Ysaline, 10 ans, régale sa famille. Cette semaine, cette jeune bruxelloise a battu son record de confection de douceurs: cupcakes chocolat, tiramisu au speculoos, nœuds au sucre, brioche... Cette passion pâtissière fera-t-elle pencher les aiguilles des pèse-personne vers la droite à la fin de ce confinement? Naalia, la maman d'Ysaline ne craint pas cela: "indépendamment de toutes ces bonnes choses, on est ensemble, on mange correctement, je crois qu'on va s'en sortir!"

Le point de vue de la diététicienne

Emilie Bazin, diététicienne à Mons pense elle aussi que l'intérêt pour la pâtisserie et la cuisine en général a beaucoup d'aspects positifs: "il y a un risque de prendre des kilos mais il est mesuré et n'est pas grave en cette période particulière, en effet la nourriture joue un rôle sur le plan émotionnel, si les gens se retrouvent autour de la cuisine et du repas, ça peut être positif pour vivre ça le plus sereinement possible".

Cela dit, cette période est aussi l'occasion de prendre le temps de réfléchir à ce que l'on mange et de tester de nouvelles choses. Et si aime le sucré, il y a moyen de limiter la casse en terme de calories: "Si on veut rester dans le sucré, on peut trouver des alternatives en utilisant des fruits, en réduisant les doses de sucre, on peut aussi faire des crèpes ou des produits de boulangerie qui font partie d'une alimentation saine et équilibrée au quotidien".