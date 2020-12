Le succès de l’Erasmus virtuel : bien plus qu’un Erasmus au rabais

Le programme, un projet pilote, vise à favoriser les échanges interculturels entre les jeunes européens (il est accessible aux 18-30 ans) et ceux des pays du sud de la Méditerranée. Y participent donc des pays comme la France, l’Allemagne mais aussi la Syrie, ou l’Egypte, les pays les plus présents étant la Tunisie, l’Italie et le Maroc. Au total, plus de 28.000 personnes y ont pris part. 112 Belges ont participé à l’aventure.

Voilà une expérience rendue possible grâce au programme Erasmus + Virtual Exchange . Non, il ne s’agit pas de suivre en ligne des cours donnés dans un autre pays. C’est beaucoup plus que ça. Ce sont des échanges, des débats organisés en ligne entre des jeunes issus de 44 pays différents.

Le projet se veut complémentaire par rapport au programme Erasmus traditionnel (désormais appelé Erasmus +). Il ne s’agit pas d’un Erasmus au rabais, mais bien de profiter des nouvelles technologies pour ouvrir de nouvelles possibilités. Différents types d’échanges sont possibles, toujours accompagnés par un facilitateur formé à la facilitation en ligne. Il est là pour s’assurer que tous les participants aient droit à la parole, même les plus timides ou les moins avancés en Anglais, et ceci dans le respect mutuel. Il est aussi le garant de la qualité des échanges.

Les jeunes vont échanger leurs points de vue mais le but est d’aller vraiment plus loin, de les amener à déconstruire leur pensée.

Aurélie Durand, attachée de projet à l’association Search for Common Ground qui chapeaute le projet pour le compte de la Commission européenne, explique : “Les jeunes choisissent un sujet dont ils vont parler. Ça peut être très large (l’avortement le réchauffement climatique, l’égalité des genres…). Le facilitateur va les aider à développer une question qui servira de point de départ. Les jeunes vont échanger leurs points de vue mais le but est d’aller vraiment plus loin, de les amener, non pas spécialement à changer d’avis, mais à déconstruire leur pensée, voir comment elle est conditionnée, comprendre pourquoi ils adoptent cette position-là. Ils vont aussi avoir certains exercices, par exemple pour développer l’écoute active. Si un participant a des connaissances dans un certain domaine, il peut en faire profiter les autres. On est vraiment dans la co création de connaissances.”

En fait, le projet se sert des nouvelles technologies pour faire éclater les bulles dans lesquelles elles nous enferment. Angelina Prins, 22 ans, étudie le commerce international à Utrecht. L’Erasmus virtuel fait partie intégrante de son programme d’étude. Elle s’est retrouvée dans un groupe avec une Italienne, une Égyptienne, une Française, et deux Pakistanaises : “On a notamment échangé sur la question de l’égalité des genres. On a réalisé des interviews vidéos sur la situation dans notre pays puis on les a montrées aux autres. C’était passionnant de voir la différence avec le Pakistan par exemple. J’ai appris à ne pas toujours dire ce qui me passait par la tête, à filtrer pour être sûre de faire passer le bon message, de manière respectueuse.”