Le SPW communique les données précises relatives aux inondations de mi-juillet : le barrage d’Eupen était rempli à trois quarts avant les pluies

Une collaboration aux enquêtes : "le travail minutieux de collecte de données, d’analyses et de mises en perspective a débuté immédiatement après les événements" précise le communiqué. "Le SPW MI communiquera le résultat de ce travail aux instances officiellement désignées avec l’objectif de les éclairer de façon factuelle et précise sur la manière dont les ouvrages hydrauliques ont fonctionné et été gérés durant ce phénomène météorologique sans précédent".

Une collaboration aux enquêtes : "le travail minutieux de collecte de données, d’analyses et de mises en perspective a débuté immédiatement après les événements" précise le communiqué. "Le SPW MI communiquera le résultat de ce travail aux instances officiellement désignées avec l’objectif de les éclairer de façon factuelle et précise sur la manière dont les ouvrages hydrauliques ont fonctionné et été gérés durant ce phénomène météorologique sans précédent".

Si le SPW MI intervient en matière de régulation des niveaux d’eau, les réponses aux questions liées à la gestion des crues de la mi-juillet sont toutefois éminemment complexes et dépassent la seule gestion des ouvrages hydrauliques. Il est important de souligner que les données collectées par le SPW MI ne seront en effet qu’un élément parmi l’ensemble des facteurs et interactions qui devront méticuleusement être reconstitués lors de l’analyse des événements" précise le communiqué.

Si le SPW MI intervient en matière de régulation des niveaux d’eau, les réponses aux questions liées à la gestion des crues de la mi-juillet sont toutefois éminemment complexes et dépassent la seule gestion des ouvrages hydrauliques. Il est important de souligner que les données collectées par le SPW MI ne seront en effet qu’un élément parmi l’ensemble des facteurs et interactions qui devront méticuleusement être reconstitués lors de l’analyse des événements" précise le communiqué.

Si le SPW MI intervient en matière de régulation des niveaux d’eau, les réponses aux questions liées à la gestion des crues de la mi-juillet sont toutefois éminemment complexes et dépassent la seule gestion des ouvrages hydrauliques. Il est important de souligner que les données collectées par le SPW MI ne seront en effet qu’un élément parmi l’ensemble des facteurs et interactions qui devront méticuleusement être reconstitués lors de l’analyse des événements" précise le communiqué.

Si le SPW MI intervient en matière de régulation des niveaux d’eau, les réponses aux questions liées à la gestion des crues de la mi-juillet sont toutefois éminemment complexes et dépassent la seule gestion des ouvrages hydrauliques. Il est important de souligner que les données collectées par le SPW MI ne seront en effet qu’un élément parmi l’ensemble des facteurs et interactions qui devront méticuleusement être reconstitués lors de l’analyse des événements" précise le communiqué.

fonction "est de constituer une réserve d’eau potable, pour alimenter plus de 400.000 personnes en Province de Liège". Le rôle de régulation des cours d’eau et ce, tant en période de crue que de sécheresse, "peut être joué par ces barrages, complémentairement à la constitution de réserves en eau potable".

fonction "est de constituer une réserve d’eau potable, pour alimenter plus de 400.000 personnes en Province de Liège". Le rôle de régulation des cours d’eau et ce, tant en période de crue que de sécheresse, "peut être joué par ces barrages, complémentairement à la constitution de réserves en eau potable".

fonction "est de constituer une réserve d’eau potable, pour alimenter plus de 400.000 personnes en Province de Liège". Le rôle de régulation des cours d’eau et ce, tant en période de crue que de sécheresse, "peut être joué par ces barrages, complémentairement à la constitution de réserves en eau potable".

fonction "est de constituer une réserve d’eau potable, pour alimenter plus de 400.000 personnes en Province de Liège". Le rôle de régulation des cours d’eau et ce, tant en période de crue que de sécheresse, "peut être joué par ces barrages, complémentairement à la constitution de réserves en eau potable".

Le barrage d’Eupen était rempli à trois quarts : contrairement à ce qu’avait affirmé le ministre Henry dans de premières interviews à la presse , le barrage d’Eupen n’était pas "à moitié rempli". Selon les données précises communiquées par le SPW, le volume d’eau dans les réserves était avant la crue de