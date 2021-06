Le SPF Santé publique lance une vidéo de sensibilisation sur les déchets en mer

A l’occasion de la Journée mondiale de l’océan ce 8 juin, le Service Milieu Marin du SPF Santé publique lance une vidéo intitulée "Déchets en mer : les animaux ne savent qu’en faire", annonce-t-il lundi dans un communiqué. Cette vidéo montre le chemin que prennent un mégot de cigarette, un masque buccal et un sac en plastique depuis la rue, emportés par le vent, les ruisseaux et les rivières, jusqu’à la mer. "Là, ils représentent un danger pour les animaux, qui les confondent avec de la nourriture ou peuvent s’y empêtrer", insiste le SPF.

Selon les recherches de l’OVAM, la société publique pour les déchets de la Région flamande, les mégots de cigarettes représentent en nombre la moitié des déchets terrestres. Les filtres de cigarettes ne sont pas biodégradables. "Il faut jusqu’à 15 ans pour que le plastique du filtre se décompose en microplastiques, et même alors, les petits fragments ne disparaissent jamais complètement. Les mégots entiers et les microplastiques se retrouvent dans l’estomac des poissons et des oiseaux. En outre, un mégot de cigarette peut polluer jusqu’à 500 litres d’eau. Après tout, le filtre contient beaucoup de substances nocives", indique le SPF Santé publique.

D’autres déchets, tels que les masques buccaux et les sacs en plastique, passent également des rues à la mer." Les masques buccaux jetables contiennent du plastique et ont un temps de décomposition allant jusqu’à 450 ans, mais les petites particules ne disparaissent jamais complètement", ajoute encore le SPF Santé. Selon une première estimation des "Proper Strand Lopers", on trouve environ 5 masques par kilomètre de plage et par semaine à la côte belge.

Par cette vidéo, le SPF Santé entend sensibiliser les citoyens pour éviter de polluer les océans en donnant quelques conseils : ne pas perdre son masque buccal et le jeter à la poubelle ; évitez les plastiques jetables en préférant par exemple les sacs réutilisables, jetez les mégots de cigarettes dans un cendrier de poche et jetez les déchets à la poubelle.