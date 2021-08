Le spectacle des Perséides : une nuit passée la tête dans les étoiles… Filantes

Dans la nuit du 13 au 14 août, plusieurs chanceux se sont donné rendez-vous à Spa pour observer un phénomène (presque) unique : une pluie d’étoiles filantes. C’est un phénomène qui a eu lieu chaque année autour du 15 août. Cette année, toutes les conditions étaient réunies pour observer ce spectacle des Perséides. En effet, le ciel était dégagé et pour peu que l’on se soit déplacé dans un endroit à l’abri de la pollution lumineuse, il y avait de quoi ravir les curieux.

Des poussières lumineuses

Dans la nuit, on pouvait observer jusqu’à 20 étoiles filantes par heure. "Aux alentours du 15 août, la terre va traverser l’orbite d’une comète et en fait, les comètes ce sont des corps glacés qui tournent autour du soleil. Et qui vont éjecter des tonnes de particules dans l’espace", explique Emmanuel Jehin, astrophysicien de l’Université de Liège. Et d’ajouter, "ici nous avons de la chance de voir cette nuit-ci parce que la terre tourne autour du soleil et que toutes ces poussières vont tomber dans notre atmosphère et vont s’allumer car elle entre dans notre atmosphère à très grande vitesse. C’est ce qui donnera ce très beau phénomène".

