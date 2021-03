Le sociologue Marco Martiniello, sur les événements de Liège veut comprendre, sans justifier : "ces jeunes sont le produit de notre société"

Désarroi, tristesse, peur… A Liège, des passants, des commerçants, mais aussi les manifestants pacifiques se sont sentis pris en otages lors des débordements de samedi après-midi. Marco Martiniello, sociologue à l’Université de Liège, invité dans l’actu de ce lundi sur la Première revient sur les événements, et considère, comme il l’a dit sur Facebook, que si ces violences à Liège sont injustifiables, on doit tenter de les comprendre.

"C’est mon métier. Mes remarques concernaient non seulement les événements de Liège, mais plus largement ce type d’événement qui se déroule relativement fréquemment dans d’autres villes européennes et américaines. Je pense qu’il est peut-être un peu trop simple de simplement les voir comme une violence gratuite de casseurs afro-descendants, pilleurs, bande organisée sans foi ni loi. Je pense qu’il faut aller plus loin et essayer de comprendre et d’expliquer, ce qui ne veut pas dire qu’il faut excuser et justifier, bien sûr".

Le sentiment d’une partie de la jeunesse de ne plus être écoutée

Une société de plus en plus inégalitaire, de discriminations ethniques et d’une perte d’espoir d’un monde meilleur. Tout ça pourrait constituer le terreau dans lequel ce type d’expression peut émerger à un certain moment, ajoute le sociologue. "Et le sentiment qu’une partie de la jeunesse a de ne plus être entendue et écoutée, et il peut donc se développer chez certains une espèce de rejet à rebours d’une société qui les rejette en quelque sorte".

Et chacun a son propre mode d’expression : de l’évasion géographique, "quand on en a les moyens", aux addictions, au suicide… Pour d’autres enfin, "il reste parfois l’expression de violence, sur laquelle peut effectivement être greffée toute une série de récupérations".

Réfléchir au contexte social

Pas question de tirer des conclusions pour toute une jeunesse pour autant : "ici, nous avions 200-300 personnes, mais ce moment doit quand même être utilisé pour réfléchir au contexte social dans lequel on vit. Ces jeunes sont le produit de notre société, qu’on le veuille ou non, et ils sont aussi une partie du futur de notre société. Donc, je pense qu’en tant qu’adulte, il est un peu facile de stigmatiser cette jeunesse-là, et pour certains, c’est toute la jeunesse. Je pense qu’il faut essayer de réellement contextualiser les choses et de se mettre à table pour réfléchir aux méthodes de comprendre et d’expliquer ce qui se passe, et évidemment sans jamais justifier, sans jamais excuser. La violence n’est une solution à rien du tout".

Pas "une" solution, et pas à court terme…

Si beaucoup de choses sont mises en place, remarque encore Marco Martiniello, ce n’est probablement pas suffisant "puisqu’on parle ici d’un contexte social qui est très, très lourd : les inégalités sociales, le racisme, l’espoir que beaucoup ont perdu, et même que beaucoup d’adultes ont perdu dans un demain qui serait plus agréable qu’aujourd’hui".

Et il n’y a pas "une" solution, et pas de court terme, malheureusement : "il y a un ensemble de solutions de moyen et de long terme. Je crains donc que ce type d’événements continue à se développer, et je ne parle pas ici du cas de Liège".

Parce que ce qui s’est passé à Liège, se passe en France, en Italie, en Espagne, aux États-Unis, "puisque tous ces pays et toutes ces villes sont finalement englobés dans un même type de société qui produit le même type de dérives." Des solutions ? "Il faut peut-être aller beaucoup plus loin dans une refonte des structures sociales, économiques et politiques".

Le Covid n’a rien arrangé

Quant à la crise du Covid, elle n’a évidemment pas amélioré la situation : "nous souffrons évidemment tous de la crise du Covid, mais ce n’est pas la même chose de souffrir de la crise du Covid quand on est dans une villa avec piscine que quand on est dans un appartement de 20 mètres carrés avec deux frères et sœurs".

Objectivement, conclut Marco Martiniello, certaines populations ont souffert beaucoup plus, ont "perdu leur emploi, ne trouvent pas d’emploi, ne savent pas vivre la quarantaine de manière effective, et ça donc ajouter quelques degrés à une bouilloire d’eau qui est déjà proche de la saturation. C’est un élément supplémentaire".

Qui peut expliquer certaines choses. Mais ne suffit évidemment pas à expliquer tout.