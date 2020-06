Le Slibard: les sous-vêtements qui soutiennent... la planète

Tout est parti d’un constat dans la tête de Gauthier et Ségolène : des sous-vêtements en seconde main, ce n’est pas possible. Ces deux jeunes, qui ont tout plaqué pour lancer leur marque, ont donc créé Le Slibard. L’idée est née il y a un peu plus d’un an : faire des slips, des caleçons et des culottes les plus écoresponsables possible.

"On produit au Portugal. On utilise des matières écoresponsables comme le coton bio et le micromodal, explique Gauthier Lagae, l’un des créateurs. Seules les fibres viennent d’Inde parce qu’on n’arrive pas encore à trouver plus proche. Tout le reste est confectionné au Portugal. On utilise aussi l’impression digitale qui économise beaucoup d’eau et d’énergie."

►►► A lire aussi : Le Belge "plus gros gaspilleur de vêtements" en Europe, vraiment ?

Mais pourquoi ne pas produire en Belgique ? "C’est plus compliqué de trouver ce que l’on cherchait et plus cher, il ne faut pas le cacher. On avait envie de se retrouver avec une première production où on était super convaincu de notre produit avec un prix abordable", précise Ségolène de Chestret. Mais les fondateurs continuent à chercher ce qui se fait de mieux pour aller encore plus loin dans leur démarche responsable et écologique.

Des motifs loin d’être choisi au hasard…

Si des abeilles et des ours polaires sont représentés sur leurs sous-vêtements, ce n’est pas anodin. Ils sélectionnent un animal et cherchent une petite association en lien avec l’espèce menacée qu’ils ont sélectionnée.

"Pour nous, c’est important de voir directement quel est l’impact que l’on a et de le communiquer assez facilement à nos clients." Ensuite, ils reversent une partie de leurs bénéfices, 15% soit pour l’instant 1 euro par caleçon, à l’association choisie.

►►► A lire aussi : Vers une note environnementale pour les vêtements

Ces deux jeunes tiennent donc aussi à sensibiliser. Cette initiative, c’est aussi une manière de redonner du sens à leur vie professionnelle. "J’ai travaillé dans une grosse boîte pendant deux ans et demi. Mais à un moment, je me suis rendu compte que cela ne correspondait plus à ce que j’avais envie de donner comme sens à ce que je faisais dans ma vie", explique Ségolène qui ne s’habillait déjà plus qu’en seconde main depuis un moment.

Ils se sont lancés via une campagne de crowdfunding. Et ils ont plus que doublé leur objectif de base. Si, pour l’instant, Gauthier et Ségolène ne vivent pas encore de cette activité, ils travaillent déjà sur leur prochaine collection.