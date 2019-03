Le SLFP prêt à déposer un préavis de grève pour l'ensemble des pompiers du Brabant wallon

Si les pompiers de Wavre ont réagi publiquement ce week-end pour dénoncer le manque de personnel en caserne et les risques que cette situation fait courir à la population, le SLFP étend lundi la revendication aux cinq casernes du Brabant wallon. Alors que plusieurs interventions récentes ont mis en évidence les problèmes d'organisation des services incendies de la province par manque de personnel, un comité de concertation n'est prévu que le 22 mars prochain dans la zone. Le permanent SLFP Eric Labourdette menace de déposer un préavis de grève mardi si cette réunion n'est pas avancée.

"Nous souhaitons rencontrer le président de la zone de secours du Brabant wallon le plus rapidement possible, pour qu'il entende les doléances du personnel de vive voix et qu'on puisse les exposer des cas précis qui posent problème. On sait que Wavre manque de personnel mais il faut aussi dire qu'à Tubize, la nuit, il n'y a que deux hommes en caserne ! Et ne parlons pas de Jodoigne où la nuit, on ne peut compter que sur des pompiers volontaires. Il est évident que les cinq postes de secours du Brabant wallon doivent être renforcés en effectif. On ne réclame que le respect des arrêtés royaux", indique Eric Labourdette.

Après avoir alerté sur la situation au sein de la zone de secours puis via les médias, le SLFP explique qu'il n'a encore eu aucun contact avec l'autorité politique. Un préavis de grève est prêt à être déposé pour l'ensemble du Brabant wallon si, mardi matin, aucune date n'est fixée avant celle du 22 mars pour une réunion permettant d'évoquer la situation ainsi que les solutions envisagées.