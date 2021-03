Le siège ING Marnix partiellement classé : retour sur sa flamboyante histoire

Dans une interview au Times Magazine, en 1965, le Baron Lambert déclare, à propos du siège de sa banque : "J’aime à penser, que si Laurent de Medici voyait le bâtiment il pourrait dire ceci : 'C’est la manière dont je l’aurais conçu actuellement’". Voilà pour l’ambition : construire un palazzo moderne, un palazzo des sixties, égaler la magnificence de la renaissance. Aujourd’hui, le siège de la banque Lambert (ING Marnix), chef-d’œuvre de l’architecture moderniste, vient d’être partiellement classé, comme pour donner raison au Baron.

3 images © Tous droits réservés

Le siège a été construit en lieu et place de l’hôtel particulier des Lambert (qui datait, lui de 1885), qui leur servait à la fois d’habitation et de bureaux. En 1956, il est partiellement détruit par un incendie. Par ailleurs, la Banque Lambert, en pleine croissance, s’y trouve à l’étroit. Modernité, arts et puissance Le nouveau siège devra incarner à la fois la modernité, le goût des arts et la puissance de la banque. La star de l’architecture, Le Corbusier, est contactée mais il décline l’offre. C’est finalement l’architecte américain Gordon Bunshaf (du cabinet new yorkais Skidmore, Owings and Merrill) qui sera choisi. Il avait déjà acquis une renommée internationale grâce à sa Lever house, une tour de verre et d’acier (la première), sur Park avenue, à New York (voir ci-dessous).

Pour Bruxelles, Bunshaf conçoit un immeuble plus horizontal (plus adapté à son environnement), et il inverse en quelque sorte la façade de verre de sa tour new yorkaise : il place le verre derrière la structure de la façade, sauf au rez-de-chaussée. La façade est ainsi rythmée par des croix en béton et quartz, reliées par des charnières en acier chromé.

3 images © ING

Le tout donne sur une esplanade en travertin (pierre naturelle comparable au marbre), investie aujourd’hui par les skateurs. La construction débute en 1959 et s’achève en 1964. Les critiques sont élogieuses, tant en Belgique qu’à l’étranger. Les bureaux de Mad Men, en mieux L’intérieur est plus incroyable encore : ce sont les bureaux de Mad Men, en mieux. Tout a été minutieusement pensé. Le style est minimaliste, mais luxueux. Travertin, acier, bois exotiques, moquette au sol… Le mobilier ? Principalement des pièces éditées par Knoll, signées Ludwig Mies van der Rohe (dont le fameux fauteuil Barcelona, garni pour l’occasion, s’il vous plaît, par le maroquinier Delvaux), Eero Saarinen, ou Arne Jacobsen. Florence Knoll elle-même a dessiné des tables de bureau sur mesure pour l’étage de la direction. De quoi faire rêver tous les amateurs de design actuels.

Au sommet : le luxueux penthouse du Baron Lambert Au sommet de l’immeuble, le baron Lambert a installé ses quartiers : un immense penthouse avec terrasse, et salles de réception. Il l’occupera jusqu’à son décès, en 1987. Hommes politiques et artistes y défilent lors de dîners d’exception. S’y mêlent du mobilier ancien, précieux, des pièces contemporaines des années ‘50 et ‘60 (tables basses tulip de Saarinen, lounge chair de Knoll) et, partout, des œuvres d’art : une danseuse en bronze de Degas, trois Femmes debout de Giacometti, des toiles de Francis Bacon ou Jackson Pollock… On peut voir un aperçu de ces œuvres et de l’appartement du banquier dans cet extrait de l’émission C’est du Belge :

Une employée et "son" Picasso La collection du baron Lambert déborde de ses appartements et investit les bureaux des employés de la banque. Une partie de sa collection sera vendue peu avant sa mort mais le reste est racheté par la BBL (Banque Bruxelles Lambert, née de la fusion entre la Banque Lambert et la Banque de Bruxelles en 1974), et est resté dans la collection de la banque lors de la fusion avec ING en 2003. Aujourd’hui encore, les employés d’ING côtoient (une partie de) ces œuvres tous les jours. Un système de parrainage a même été mis au point, chaque employé pouvant parrainer une œuvre qui lui est attribuée de manière aléatoire. Dans le reportage ci-dessus, Marie présente par exemple “son” Picasso qui orne sa salle de réunion. La collection continue par ailleurs de s'enrichir au fil des années. ►►►A lire aussi : A Bruxelles, l'ancien immeuble de la Royale Belge et son parc sont désormais protégés Le siège Marnix et ses illuminations En 1993, le bâtiment est agrandi, suivant le projet dessiné par Bunshaft dans les années 70. Il prend alors la forme d’un H asymétrique. De nos jours, le siège Marnix ING est également connu pour ses illuminations, que les Bruxellois aperçoivent en passant par la petite ceinture. Le projet a été lancé pour le passage à l’an 2000, puis réinstallé de manière permanente en 2014.

En septembre prochain débutera une importante rénovation du siège. Il sera mis aux normes actuelles, mais sa modernité architecturale est, elle, bien intemporelle. Un classement partiel Sont classés, inscrits sur la liste de sauvegarde du patrimoine bruxellois : Les façades et les toitures des ailes Marnix I, II et III

ainsi que pour l’aile Marnix I (1962) : les éléments matériels d’origine ou remontant au concept et à la réalisation de l’ancien siège de la banque Lambert – en ce compris les éléments de décor et de mobilier d’origine qui en font partie intégrante –,

pour les ailes Marnix II et Marnix III (1992) : la structure intérieure, à savoir tous les éléments intérieurs qui font partie du plan du bâtiment ou le composent, comme les murs, les sols et les escaliers (ne sont donc pas compris dans la mesure de protection les revêtements de ces éléments, ni les parois de séparation légères, ni les installations techniques),

mes abords des ailes Marnix I, II et III, à savoir : les espaces de circulation qui les entourent, en ce compris l’esplanade qui court tout le long de l’aile Marnix I et les cours intérieures qui la séparent des ailes Marnix II et III. Selon Pascal Smet, secrétaire d’Etat en charge du Patrimoine, le classement devrait à la fois permettre de protéger le bâtiment, tout en rendant possible sa future rénovation.