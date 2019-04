Le seuil d'information déclenché: le taux de particules fines sur notre pays est trop élevé

Le taux de particules fines PM10 dans l'air est très élevé, il est supérieur, en moyenne, à 50 microgrammes par mètre cube depuis 24 heures et cela pourrait durer au moins encore 24 heures. "Voilà pourquoi", nous explique Philippe Maetz, de la cellule interrégionale de l'environnement (CELINE), "Nous avons déclenché le seuil d'information. C'est le premier niveau d'alerte. Cela signifie que nous avertissons la presse et que nous donnons toute une série de recommandations pour limiter la production de ces particules fines PM10, comme éviter le chauffage au bois et les déplacement en voitures, deux sources importantes d'émission de ces particules nocives pour la santé. Nous recommandons aux personnes à risques d'éviter les activités à l'extérieur."

Pollution printanière récurrente

Le phénomène se reproduit à chaque printemps, il s'agit de particules fines secondaires qui se forment dans l'atmosphère à partir de polluants liés à l'activité humaine, des composés comme l'oxyde d'azote, venant du trafic automobiles et de l'ammoniac qui provient des nombreux épandages de fertilisants sur les champs.

Mais pas de seuil d'alerte

Mais pour le moment, le seuil d'alerte n'est pas atteint. Pour le déclencher il faudrait que pendant les deux jours qui viennent la concentration moyenne en particules fines PM10 dépasse les 70 microgrammes par mètre cube. Ce qui selon Philippe Maetz ne sera pas le cas grâce à une météo venteuse qui devrait les disperser.

La dernière fois que le seuil d'alerte a été déclenché chez nous, c'était au printemps 2014. Le seuil d'alerte est plus contraignant, il prévoit de limiter la vitesse maximale des véhicules, de diminuer le chauffage dans les bâtiments publics, le renforcement voire la gratuité des transports publics. Mais on en n'est donc pas encore là et les prévisions météos semblent favorables à la qualité de notre air.

Des particules inquiétantes

Faut-il s'inquiéter? Dans l'immédiat non, nous répond Philippe Maetz. Les personnes sensibles devraient reporter leurs activités à l'extérieur. Mais tous les ans, nous connaissons, dans notre pays, des dépassements en particules fines, ce qui augmente les risques pour notre santé.

L'OMS, l'Organisation mondiale de la Santé, recommande de ne pas cumuler plus de 3 jours de dépassement des concentrations en particules fines dans l'air par an. On le sait aujourd'hui, les taux trop élevés de particules fines dans notre atmosphère est responsable de maladies graves et de près de 7 millions de décès, chaque année, sur la planète.