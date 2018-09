Le service des trains depuis Louvain perturbé en raison de travaux à un pont

Des travaux urgents et imprévus à un pont ferroviaire sur la ligne 36N, à hauteur de Louvain, vont entraîner des adaptations dans le service au cours des prochains jours, a indiqué dimanche la SNCB.

Les trains entre Gand-Saint-Pierre et Landen via la jonction nord-midi, Brussels Airport et Louvain, seront déviés la majeure partie de la journée via les lignes 53/27 (via Bruxelles - Vilvorde - Malines - Haacht - Louvain). Brussels Airport - Zaventem ne sera donc pas desservi.

En outre, la majorité des trains partiront de Louvain, au lien de Landen. Dans l'autre sens, la plupart des trains depuis Gand-Saint-Pierre ne rouleront que jusqu'à Louvain et non jusqu'à Landen.

De plus, les trains S9 entre Landen-Louvain et Braine-l'Alleud (desservant notamment Meiser et le quartier européen) rouleront seulement entre Bruxelles-Luxembourg et Braine-l'Alleud.

Le gestionnaire du réseau ferroviaire, Infrabel, a constaté lors d'une inspection que le pont en question avait besoin d'un entretien supplémentaire.

La SNCB rétablira le service normal le plus rapidement possible, une fois les travaux terminés.