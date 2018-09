Le service citoyen wallon est lancé, mais qu'est-ce que c'est?

Au niveau européen, il y a le service volontaire. En Wallonie, le service citoyen vient d'entrer en application. "C’est une forme d’engagement proposée aux jeunes, au service de la collectivité, pendant un temps long et à temps plein", explique François Ronveaux, directeur de la plateforme pour le Service Citoyen.

Edouard a par exemple commencé une mission de six mois de service citoyen au centre Fedasil de Rixensart. Dans ce centre d’accueil pour réfugiés, il est en support au service prévention et aide aussi le service technique. "Ca m’aide surtout à réussir à tenir un horaire et à apprendre la vie du travail, tout simplement", témoigne-t-il.

Les services civiques peuvent avoir lieu dans différents endroits comme une maison de repos, un théâtre, une réserve naturelle, un centre d’accueil de personnes handicapées. François Ronveaux précise : "Là où un jeune va pouvoir avoir des responsabilités et pouvoir prendre en charge des besoins, qu’ils soient sociaux, environnementaux ou culturels."

Modèle étranger

Le modèle existe déjà en France, en Allemagne, en Italie et au Luxembourg, où plusieurs dizaines de milliers de personnes par an participent à ce type. En France, par exemple, 130 000 jeunes par an réalisent un service citoyen . En Belgique, on est à 200 jeunes maximum pour l’instant. Le gouvernement wallon s’est engagé à financer 1500 jeunes dans les trois années qui viennent.

À Bruxelles, le gouvernement soutient le Service citoyen depuis 2014 à hauteur de 120 places de jeunes par an. En Flandre, un projet similaire vient de voir le jour.

Si un jeune entre 18 et 25 ans est intéressé, il peut contacter la plateforme pour le Service Citoyen au 02.256.32.44, ou aller sur le site service-citoyen.be.