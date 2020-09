Le secteur événementiel manifeste à Bruxelles : "Aujourd'hui il n'y a rien, il n'y a pas d'espoir"

Cela fait 7 mois que les acteurs du secteur de l’évènementiel, de la culture et des arts ne travaillent quasiment plus. Ce dimanche, ils descendent à nouveau dans la rue pour le rappeler et réclamer davantage de soutien.

Une manifestation se déroule à Bruxelles, au Mont des Arts. Des artistes, des réalisateurs, des cuisiniers, des patrons de boîtes de nuit, des barmans et bien d’autres encore n’arrivent plus à nourrir leurs familles et à payer leurs factures, comme l’explique Carl de Moncharline, l’organisateur de la manifestation : "On n’a pas tous la même situation, mais on est tous dans la merde si vous permettez une expression un peu vulgaire. Même si c’est à des degrés différents, il y a une morosité ambiante. Cela devient franchement fatigant pour tout le monde : on travaille avec la boule au ventre et on n’a aucune perspective. Quel est le chef d’entreprise qui peut travailler sans perspective ? Il n’y a pas de légalité à la chose : si demain on est jugé pour une faillite, on est responsable comme chef d’entreprise. Aujourd’hui il n’y a rien, il n’y a pas d’espoir, il n’y a aucun schéma existant avec une sortie de crise prévue à un moment donné ! Il y a des centaines de milliers de personnes dans ce secteur et on n’en parle même pas ! Personnellement je trouve cela un peu scandaleux".

►►► À lire aussi : Toutes les infos sur le coronavirus

La manifestation est encadrée par la police de la ville de Bruxelles, qui veut s’assurer que les règles sanitaires sont bien respectées pendant le rassemblement. Les manifestants seront divisés en bulles de 400 personnes.