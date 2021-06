Le secteur des pompes funèbres s’est réinventé face au coronavirus : plus personnalisé, plus humain

"C’est clair que ce ne sera plus comme avant". La crise du Covid a changé le secteur des pompes funèbres. Dans les pratiques, mais également dans l’esprit. Dans ce domaine, on a aussi dû se réinventer et sans doute dans le bon sens : plus de communication, plus de personnalisation, plus d’humanité.

Un choix impossible, sans compter que les rituels ne pouvaient plus être respectés : "Dans la communauté juive, 10 hommes, au moins, doivent être présents aux funérailles. Dans la communauté musulmane, il est préconisé de prier pour le défunt et de suivre le cortège funèbre : la limitation du nombre de personnes qui peuvent assister à l’enterrement est très difficile à respecter".

"Les rapatriements n’étaient plus possibles et ce fut la cause de choix très douloureux pour les familles : fallait-il aller contre la volonté du défunt d’être inhumé dans son pays d’origine ? Attendre que les rapatriements soient à nouveau autorisés et laisser le corps dans un frigo, ou encore l’enterrer provisoirement et l’exhumer lorsque les rapatriements reprendraient ?"

Solidarité interne et mobilisation de tous les collaborateurs : "On s’est rapidement adapté, explique de son côté Xavier Godart, directeur du crématorium de Bruxelles. La capacité de crémation était là, il fallait s’organiser, nous l’avons fait, en suivant scrupuleusement les protocoles et les consignes qu’on nous donnait. Nous avons pu, en élargissant la capacité de nos frigos, aider à désengorger les morgues communales, des hôpitaux, des pompes funèbres. Nous sommes un service public, nous nous sommes calqués sur les décisions politiques qui ont été prises".

"Il a fallu rassurer nos collaborateurs également, forcément inquiets pour leur santé, et surchargés de travail, dans des conditions inédites. Impossible de faire des recrutements temporaires, on a dû faire appel à la sous-traitance et à la solidarité en interne."

Le secteur, pas considéré comme à risques, a donc dû s’équiper : "Masques, charlottes, visières, gants, combinaisons, on a dû trouver le matériel. On a eu de l’aide, de la Chambre de Commerce, de certaines écoles qui nous ont fabriqué du matériel (visières). Pas vraiment du côté des autorités, manifestement dépassées."

"Des mesures étaient prises pour emballer les corps rapidement, il a fallu trouver des conteneurs frigos, les familles ne pouvaient pas voir leurs proches décédés. Et pour les cérémonies, c’était la portion congrue : une ou deux personnes. Avec un moment d’embouteillage même, au niveau des crémations. Et puis on s’est organisé."

"Le pic, chez nous, ce fut au début du mois d’avril 2020", explique Charles Greindl, managing director chez AG Funerals : "On était en pleine confusion, voire panique, due à la crainte de contamination. On avait les images de l’Italie en tête. Les personnes décédées étaient-elles hautement contagieuses ? On ne savait pas, on n’était pas équipé."

"C’est clair qu’au début ce fut très compliqué pour les cérémonies", reprend Charles Greindl : "Nombre plus que restreint de personnes, pas de recueillement, et la douleur, l’incompréhension, des proches."

"Puisque nous étions les derniers à voir les défunts, que leurs proches ne pouvaient plus les voir avant la mise en bière, de notre côté, nous avons pallié cette absence en lisant des textes, passant une musique choisie par la famille, rendant nous-mêmes un hommage qui ne pouvait être rendu autrement. Pour garantir aux familles que quelque chose avait été fait. Ce fut très éprouvant pour nos collaborateurs également. Quand on ne peut pas être ensemble, c’est sûr le deuil est beaucoup plus difficile à vivre."

Le véritable changement, c’est le streaming

Aujourd’hui, une certaine normalisation est en cours, même si le nombre de personnes autorisées à assister à la cérémonie est encore limité. Le véritable changement, pour les cérémonies, c’est le streaming : "Avant c’était rare, aujourd’hui cela se généralise vraiment".

"Il y a eu quelques difficultés liées à la pénurie d’écrans. On a beaucoup parlé du manque de pièces venant de Chine pour l’automobile, ce fut le cas également pour les écrans, mais nous allons encore développer cet aspect." Même constat chez Xavier Godard : "Nous allons avoir un nouveau site en 2022, où clairement les technologies les plus récentes seront intégrées".

Il y a eu de très belles cérémonies en extérieur

Technologies certes mais aussi humanité : "Par la force des choses, on a dû, par exemple, organiser des cérémonies en extérieur, dans des jardins", explique Vanessa Bols, DRH and change manager d’AG Funerals. "On a bénéficié l’an dernier de bonnes conditions météo, c’est sûr, ça a aidé et il y a eu de très belles cérémonies personnalisées. On va poursuivre dans cette voie. Et s’équiper en fonction."

Tous le disent, les protocoles ont été respectés : dans les funérariums, pour les cérémonies, en intérieur et en extérieur. Mais "personne n’a joué au flic" : les gens ont rapidement intégré les normes, passés les premiers moments, par ailleurs très restrictifs. "On a formé notre personnel et dans l’ensemble tout le monde a bien compris et intégré."

Mais ça n’a pas été facile pour les familles : "La fermeture des lieux de culte et, à d’autres moments de la pandémie, le nombre restreint de personnes qui peuvent accompagner le défunt a fort handicapé les familles, car elles pouvaient difficilement choisir qui pourrait accompagner le défunt et qui ne pourrait pas. D’autant plus lorsqu’il s’agissait de familles nombreuses (parfois une dizaine d’enfants ayant également de nombreux enfants)", précise Ludo Beckers.

Le rituel de la tasse de café

"Vous le savez, en Belgique, on a ce rituel, après les funérailles, ou dans l’attente de la crémation, de partager un café, un verre, voire de manger ensemble. Ce fut compliqué, car nous ne pouvions plus accueillir personne et notre lieu d’attente, sous tente, était un peu rudimentaire", dit Xavier Godart.

"Cela aussi on y pense pour notre aménagement futur : rendre les lieux plus accueillants et confortables, dans le respect des normes, présentes et à venir."

D’autres contacts avec les maisons de repos

Renforcer encore l’approche humaine des funérailles tient au cœur de Vanessa Bols : "Durant cette période, nous avons eu d’autres contacts avec les maisons de repos. Le nombre de décès y a été important, les soignants ont beaucoup souffert, également".

"Nous avons lancé de nouvelles approches, avec les maisons de repos : un temps d’hommage possible pour le personnel de soins qui s’occupe des personnes au quotidien, des procédures pour le départ des corps des défunts moins froides. Et je veux souligner cette initiative magnifique des plateformes des soins palliatifs wallonnes 'Accroche ton origami' : confectionner un origami au nom de la personne défunte à suspendre dans son lieu de vie, en souvenir."

Une cérémonie quand on aura l’autorisation ?

Et puis, les familles privées de cérémonies de funérailles auront-elles l’envie, le besoin, d’en organiser une dans un futur proche ? "Je pensais qu’il y en aurait déjà, reprend Charles Greindl. J’ai été surpris de ne rien voir venir quand les jauges de réunions se sont un peu élargies. Peut-être les gens veulent-ils passer à autre chose, peut-être y en aura-t-il à la Toussaint, ou à la date du décès, ou de l’anniversaire, je ne sais pas. La mort reste tout de même un tabou. Et le traumatisme des chiffres, et des images, immense."

Anticiper

Mais s’il y a encore une évolution à noter dans le secteur, c’est celle de l’anticipation. "Nous pensons, explique Vanessa Bols, "que la tendance va s’accentuer, et nous plaidons pour cela. Nous avons vu trop de gens désemparés en raison du décès tellement imprévu de leur proche que nous ne pouvons que soutenir l’idée que chacun réfléchisse à ce qu’il souhaite pour ses funérailles.

Réfléchir à ce qu’on veut, aux symboles, à la personnalisation. C’est, également, un soulagement pour les proches. "Nous voulons investir humainement".

"Nous sommes dans un monde où on se met fort en scène, opine Xavier Godart. Ce n’était pas le cas avant, lorsque le fait de se faire incinérer était un combat libre-exaministe pour abolir les rituels religieux face à la mort, mais pour les crémations également. Il y a aujourd’hui une demande de cérémonie, personnalisée. Et nous y répondons en nous organisant. Nous aidons, de notre mieux, à passer le cap terrible de la séparation."