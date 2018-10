Le scooter et la moto : la solution mobilité en ville

Entre janvier et septembre, la FEBIAC (Fédération belge de l'automobile et du cycle) a observé une augmentation de 10% du nombre d'immatriculations de motos et scooter neufs par rapport à l'année dernière. Cette augmentation est particulièrement marquée sur les modèles légers comme les 125 cc.

Plusieurs raisons expliquent ce phénomène. D'abord, depuis 2011, il suffit d'avoir un permis B depuis au moins deux ans pour pouvoir conduire une moto de 125 cc. Ensuite, de plus en plus de citadins y voient une solution de mobilité.

Aller au travail et se déplacer en ville

C'est le cas de Marc-Kévin. Ce matin, il a acheté sa première moto, une Kawasaki. Jusqu'à présent, il se déplaçait à pied ou en transports en commun. Désormais, ce sera en deux roues. "Je vais surtout l'utiliser pour aller au travail, pour me déplacer en ville, mais aussi pour m'amuser quand je serai à la campagne" se réjouit-il.

Patrick Luffin est le directeur du magasin Bike Zone à Bruxelles où Marc-Kévin a acheté sa moto. Il distingue deux catégories d'utilisateurs. D'un côté, les passionnés, ceux pour qui rouler est une passion. Ils roulent généralement sur de grosses cylindrées. De l'autre, il y a les personnes qui se tournent vers le scooter ou la moto par élimination, après avoir testé les autres alternatives. "Ceux-là vont très souvent se tourner vers des 125 cc parce que ce sont des modèles très économiques à l'achat et à l'entretien. Cela représente 70 à 80% de nos ventes en neuf" précise-t-il.

Solution pour désengorger la ville

Dans son magasin situé en pleine ville, Patrick Luffin reçoit régulièrement des clients qui en ont marre d'être bloqués dans les embouteillages. Pour lui, le scooter et la moto sont des solutions qui sont sous-utilisées par rapport à d'autres grandes villes comme Paris. "On parle du RER ou d'autres infrastructures qui coûtent énormément d'argent, mais avec le deux roues, on peut avoir une solution directe aux embouteillages en ville" assure-t-il.

Il reçoit aussi des couples qui se séparent d'une des deux voitures du ménage au profit d'un scooter. Les raisons sont ici à la fois économiques et écologiques. "Comptez 2000€ pour une moto en 125 cc et puis une centaine d'euros par an pour l'entretien, c'est très économique par rapport à une voiture, on divise les coûts par 5 !" calcule Patrick Luffin.

Finalement, un autre secteur est en train de concurrencer les petits modèles de scooter, il s'agit de celui des vélos et trottinettes électriques. Une alternative de plus qui vient compléter le panel de solutions en termes de mobilité en ville.