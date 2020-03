Le Scan: TADATA, quand vos données personnelles vous rapportent de l’argent

Être payé en échange de ses données personnelles ? C’est maintenant possible grâce à TADATA. L’application lancée fin janvier en France, a déjà fait 5000 adeptes en quelques semaines. Si le succès se poursuit, elle compte bien s’implanter dans d’autres pays francophones, dont la Belgique !

Une idée novatrice mais qui d’un point de vue légal, peut poser question. Le principe est simple : vous remplissez des questionnaires afin que les enseignes, à qui vos données seront vendues, puissent mieux vous connaître et ainsi vous envoyer des publicités plus ciblées.

L’argument de TADATA ? Puisque les géants du web utilisent déjà nos données personnelles à notre insu et génèrent ainsi des milliards de dollar, autant les monétiser nous-même. "Le marché des données personnelles représente 8% du PIB européen. Et, pour la première fois dans l’histoire de l’économie, la matière première génératrice de valeur n’est pas payé. On veut juste changer la donne et proposer un système de data équitable", revendique Alexandre Vanadia, co-fondateur de TADATA.

L’entreprise promet donc un système plus équitable avec de "l’argent de poche" pour les jeunes. Une rémunération restreinte donc, mais quel pourcentage du chiffre d’affaire représente cette somme ? Aucune réponse n’est clairement indiquée. L’entrepreneur soutient cependant que la part rétribuée à l’utilisateur est toujours plus grande que le bénéfice de TADATA et correspond à plus ou moins 30-35% de la vente.