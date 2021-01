Le Scan : les plaques professionnelles sont-elles réglementées?

Un outil pratique qui officialise, en quelques sortes, l'activité professionnelle. Pourtant, l'achat d'une plaque n'est pas bien compliqué. Un coup de fil suffit pour passer commande puis, quelques jours plus tard, elle est dans la poche. L'équipe du Scan a fait le test et s'est procuré une plaque professionnelle pour la somme de 70 euros. Sans aucune preuve nécessaire.

Alors finalement, est-ce que quelqu'un contrôle les vraies des fausses plaques? Le Scan a posé la question à plusieurs autorités et fédérations, et la réponse est toujours "non". Xavier Van Gils, président d'avocat.be, le confirme: "Il n'y a pas de vérification systématique où, par un système Google Street, on irait vérifier toutes les plaques".

Il existe donc un seul moyen de pointer du doigt les arnaques, c'est de les dénoncer. Mais visiblement, ce cas de figure se produit très rarement. Pour Philippe Meilleur, ce n'est même jamais arrivé chez les architectes. "Depuis 10-12 ans, on n'a aucune plainte qui a été déposée par rapport à des fausses plaques qui auraient été mises". Selon lui, les fraudeurs passent par d'autres moyens. "Celui qui veut se prétendre architecte, il va plutôt passer par un site internet (…). Voire même parfois via la banque centrale des entreprises, la BCE, où certains peuvent prétendre être architecte et se faire enregistrer dans une catégorie. Là, évidemment, il y a toujours des poursuites qui sont possibles".