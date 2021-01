Le Scan : la Guadeloupe, une destination touristique trop prisée ?

Elle est passée en zone orange au mois de décembre dernier avec la Martinique et la Réunion, une aubaine pour les citoyens belges et français en quête de voyage. Au total, les îles de Guadeloupe ont vu défiler près de 40.000 touristes pendant les vacances d’hiver. Une situation à la fois rassurante pour l’archipel, dont l’économie dépend fortement du tourisme, mais qui inquiète les habitants.

Un test Covid négatif et 9 heures de vol plus tard, les passagers foulent le sol guadeloupéen. Dans l’avion et à l’aéroport, comme dans les autres lieux fermés tels que les restaurants, les commerces et les hôtels, les gestes barrières et le port du masque sont obligatoires. Même règle dans les marchés.

Pourtant, de nombreux touristes revenant de la plage n’en portent pas, ce qui préoccupe les artisans. Derrière son échoppe, Claire rappelle à ses clients de porter le masque. "C’est parce que nous avons été disciplinés pendant des mois que vous avez pu surfer sur la vague du bonheur et profiter de cette Guadeloupe !", leur dit-elle.

C’est qu’il y a quelques mois encore, la Guadeloupe était classée comme 'zone noire', ou zone d’alerte maximale, comme la région parisienne. Elle a seulement pu rouvrir ses frontières avant les fêtes de fin d’année.

Après neuf mois d’inactivité, les commerçants locaux étaient ravis de revoir les touristes déambuler devant leurs étalages. Mais ils dénoncent le comportement de certains d’entre eux. "Il y a des touristes qui viennent sur le marché et qui ne mettent pas de masque. Quand nous, les marchands, on leur dit qu’il faut le mettre, il y en a qui prennent ça bien, d’autres pas", confie Béatrice Benjamin, vendeuse d’épices. Elle aimerait que la police contrôle plus les touristes.