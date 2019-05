Le Scan : des centaines de joueurs de football clandestins en Belgique ?

Neuvième dans la liste des joueurs symphorinois, Oumar Traoré, 19 ans et originaire de Guinée. En vérifiant son identité, les enquêteurs réalisent qu’il n’est pas en ordre de séjour sur le territoire belge. Il n’est même pas inscrit à l’office des étrangers. Au club, tout le monde tombe des nues. « Il lui était reproché de ne pas être en ordre de papiers. On ne savait pas. Au moment de son transfert, tout semblait en ordre. Il était identifié comme Belge », explique le président du Rapid Symphorinois, Frédéric Hinnens.

Le 7 octobre 2018, le Rapid Saint-Symphorien, club de division trois amateur de la région de Mons, affronte le club de Braine-le-Compte. À la mi-temps, devant des supporters incrédules, une vingtaine d’inspecteurs de l’ONSS débarque. Les identités et contrats de tous les bénévoles sont passés à la loupe. Les joueurs aussi sont contrôlés.

Chaque semaine, des dizaines de jeunes clandestins jouent au football dans le championnat amateur et provincial belge. Et ce, malgré leur situation irrégulière. Au cœur de cette pratique, des affiliations frauduleuses à l’URBSFA. Enquête.

En effet, Oumar Traoré a été prêté fin août par un club de P2 (Provincial 2). Sur sa carte d’affiliation, il est renseigné comme citoyen belge. Une situation pas vraiment inédite selon son avocat, Renaud Duchêne : « Je ne pense pas que c’est une exception, il y a beaucoup de joueurs qui ne sont pas régularisés et il ne se passe rien, il a fait figure d’exemple et il a payé pour les autres. »

Un rêve de gloire qui tourne au cauchemar

Dans leur livre, « The Lost Diamond », les journalistes norvégiens, Madsen et Johansson, estiment qu’en Europe, il y aurait près de 20.000 joueurs de football en situation illégale. En Belgique, selon Frédéric Loore, journaliste d’investigation ayant écrit un livre sur le sujet, ils seraient au moins 600. Ces joueurs viennent d’Afrique de l’Ouest pour la plupart et arrivent en Belgique avec le rêve de faire carrière dans le football. Un rêve, qui tourne parfois au cauchemar.

Sophie Jekeler, avocate spécialisée dans les droits de l’Homme a fondé la fondation Samelia pour lutter contre la traite des êtres humains. Elle a rencontré des centaines de jeunes clandestins. « On remarque que des clubs abusent de la crédulité et du manque d’information des joueurs pour leur faire signer des contrats falsifiés. Suite a une rupture de contrat ils se retrouvent sans aucune ressource à la rue ». Si ce n’est pas le cas de tous, de nombreux joueurs se retrouvent parfois dans des situations précaires. Forcés à vivre à plusieurs dans de très petites chambres louées par le club. D’autres dorment dans la buvette du club-house, sur une paillasse. Pourtant, il est très difficile d’agir, car la situation profite à tout le monde. « Je pense que c’est un Win-Win, » explique Sophie Jekeler « Les clubs sont contents d’avoir des joueurs talentueux. Les joueurs sont contents de s’illustrer sur le terrain, une vitrine pour être repéré par des clubs de haut niveau. Ils ne sont pas conscients du fait qu’ils sont exploités et qu’ils devraient pouvoir trouver une situation régulière. Tout le monde y gagne ». Jusqu’à ce qu’il y ait un accident.