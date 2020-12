Le Scan : culottes menstruelles en plein boom

Petite, moyenne, grande absorption. En tissu ou en dentelles, les culottes menstruelles ont fait leur apparition il y a quelques mois et depuis, leurs ventes ne cessent d’augmenter. De quoi sont-elles composées ? Est-ce une alternative moins dangereuse que les moyens de protection classiques contre les règles menstruelles ? Le Scan a mené l’enquête.

culotte menstruelle La renarde - © rtbf info

Culotte menstruelle 100% belge

Depuis le mois de mars 2020, Stéphanie Renard commercialise des culottes menstruelles. Plus besoin de protection supplémentaire, la culotte sert de protection et se compose de deux ingrédients : du bambou certifié ecotex donc sans substances chimiques et du tissu imperméable.

Avantage médical souligné par le Pr Squifflet : c’est une méthode non-invasive.

Aujourd’hui, Stéphanie Renard n’arrive plus à produire suffisamment de culottes par rapport à toutes les demandes qu’elle reçoit : "On s’attendait à vendre quelques culottes : 30 ou 40 maximum sur un mois mais nous avons très vite dépassé les 100 commandes. Actuellement, si nous voulions répondre à toute la demande, nous devrions produire 500 culottes tous les mois."