Le Scan : « 90 days body challenge », un challenge illégal basé sur une vente pyramidale?

Sur les réseaux sociaux, de nombreux coachs en herbe vous proposent de suivre leurs programmes minceur et sportif : 90 jours pour retrouver un corps de rêve. Le tout, en achetant des substituts de repas.

« À toi de choisir ton objectif, 5 kg, 10 kg, 15 kg, 20 kg ! » Le challenge est alléchant. Mais pour participer, il faut payer. Jusqu’à 300 euros le régime de trois mois. Des produits riches en vitamines, en protéines et en glucides dont se méfie Veridiana Grillo, diététicienne et nutritionniste à l’hôpital Érasme. « Avant de consommer ce genre de produits, il faut se renseigner sur le profil de l’acheteur. Tout le monde ne peut pas consommer ce genre de substituts de repas. Cela peut dépendre de ses antécédents médicaux. Une consommation sur 90 jours me semble trop longue. »

Vente pyramidale ?

Après leur « régime », les participants sont rapidement invités à devenir eux-mêmes des coachs. En clair, devenir des vendeurs et trouver de nouveaux acheteurs. On appelle cela du marketing de réseau. Une forme de vente vieille comme le monde, de personnes à personnes où chaque vendeur peut développer sa propre équipe. « La clé, c’est le recrutement. Plus tu as de vendeurs en-dessous de toi, plus tu gagnes de l’argent, via des commissions indirectes sur les ventes », nous confie une coach.

Pour gagner de l’argent, il faut donc recruter, mais aussi payer, comme l’explique une autre (ancienne) vendeuse : « Pour pouvoir entrer dans le système, il faut débourser 50€ de frais de franchise. » Un système qui pourrait ressembler à de la vente pyramidale, totalement interdite en Belgique. Le principe : gagner de l’argent sur le recrutement de nouveaux arrivants. Plus il y a des nouveaux vendeurs, plus la pyramide gagne de l’argent. « Cela peut y ressembler. S’il existe des droits d’entrées qui enrichissent le haut de la pyramide, alors c’est illégal », analyse Marie-Isabelle Muninger, professeure de marketing à l’ICHEC.

Des frais administratifs plutôt qu'un droit d'entrée?

Sauf que ces droits d’entrée prennent souvent la forme de frais administratifs ou des frais de formation par exemple. C’est le cas de la société Juice Plus. Une entreprise mondiale qui s’est spécialisée dans la vente directe et dont les produits se vendent notamment via ces fameux 90 days body challenge. « Nous ne faisons rien d’illégal », justifie Alexander Coelho, directeur chez Juice Plus. « Nous faisons payer des frais administratifs annuels de 60€ à nos partenaires. Mais ces frais sont justifiés. Ils couvrent notamment l’accès au service informatique, etc. »

Pour Marie-Isabelle Muninger, la frontière entre légalité et illégalité est parfois mince. « Dans le secteur du bien-être, les montants engagés ne sont pas énormes. Il n’est pas évident de faire la distinction entre vente de réseau et vente pyramidale. »

Un conseil revient souvent : mieux vaut se méfier des business trop beaux pour être vrais.