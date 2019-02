Le sauvetage du spéléologue tombé à Yvoir ne lui coûtera rien

L’incident survenu ce samedi dans le gouffre du Trou Bernard à Yvoir a mobilisé 27 personnes. La victime est blessée, mais sa vie n’est pas en danger. Comment l’équipe de secours s’est-elle mise en place, combien l’intervention risque-t-elle de coûter et qui va devoir payer ?

De par sa spécificité, la spéléologie est l’une des rares disciplines à organiser elle-même sa structure de secours. C’est au début des années 50 que les spéléologues belges se regroupent en clubs, puis en fédérations. La Fédération Spéléologique Belge crée en 1952 la Commission Spéléo-Secours. Ces volontaires sont aujourd’hui spécialisés dans les interventions en milieu souterrain, après 40 heures de formation et 24 heures d’exercice. « La spéléologie, ce n’est pas une visite touristique des Grottes de Han, prévient Benoît Lebeau, président actuel de Spéléo-Secours. Il faut marcher, ramper, se repérer, mettre en œuvre des techniques pour négocier certains passages parfois très étroits. Les pompiers n’ont pas forcément les compétences appropriées, et leur équipement n’est pas adapté. » Face à ce constat, une convention entre l’Union Belge de Spéléologie (UBS) et l’État belge a été signée en 2001. L’organisme dépend aujourd’hui de la protection civile.

En cas d’incident, un numéro d’urgence existe. Par chance, un membre de Spéléo-Secours faisait partie d’un autre groupe présent ce samedi sur le site du Trou Bernard. Le spéléologue de 63 ans a ainsi été secouru dans l’heure. À présent hors de danger, il ne devra prendre en charge que ses frais médicaux.

Pas de coût supplémentaire pour la victime

Bien qu’ils soient bénévoles, les membres de Spéléo-Secours reçoivent un défraiement de 10€ pour leurs frais de déplacement et de matériel. Une intervention classique coûte en moyenne 560€. Ces coûts sont à charge de l’état, car toute intervention des secours est gratuite en Belgique pour les victimes, quelle que soit la situation.

Le sauvetage de ce samedi soir ne coûtera donc rien à la victime. Dans de rares cas où une mobilisation sur plusieurs jours est nécessaire, la note peut pourtant monter jusqu’à 12.000€. « L’intervention d’hier était importante au niveau de l’équipe déployée sur place, mais pas exceptionnelle sur le plan financier », relativise Benoît Lebeau. Le nombre de sauvetages n’est d’ailleurs globalement pas élevé puisque l’on ne compte que deux à trois interventions chaque année.