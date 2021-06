"Le sang des neiges" ou comment des microalgues rouges colorent la neige de certains endroits des Alpes

Un groupe de scientifiques réunis dans un consortium baptisé Alpalga (Alp, pour Alpes, Alga, pour Algues) a réalisé une étude sur un phénomène que l’on appelle "le sang des neiges". Ce sont des microalgues rouges qui colorent la neige en une couleur un peu rougeâtre. Marie Dumont est directrice du centre d’étude de la neige, qui dépend du centre national de recherches météorologiques et de Météo France, et explique que "ces algues sont visibles parce qu’elles ont des couleurs particulières. Mais la neige rouge, cela se remarque et cela fait plusieurs siècles que l’on sait qu’il y a des algues sous la neige. En revanche, on ne sait rien sur leur mode de vie, leur provenance, dans quelles parties des Alpes, elles se développent et de quelles espèces il s’agit."

Première cartographie des microalgues rouges dans les Alpes

Pour la première fois, ces scientifiques viennent donc de décrire et de publier dans "Frontiers in Plant Science", quels types d’algues s’installent à quelle altitude de la montagne. L’algue qui nous occupe est celle qui colore la neige de ces nuances rougeâtres, d’où le petit nom sanguin. On appelle ce phénomène le "bloom" des montagnes. Cela signifie la prolifération en anglais. En terme plus scientifique, on parle de l’efflorescence algale. Cinq sites différents des Alpes ont été étudiés entre 1000 et 3000 mètres d’altitude. Les chercheurs ont creusé des trous dans le sol tous les 200 mètres. Et pour savoir à quel client, ils avaient à faire et ils ont analysé l’ADN de ces prélèvements, grâce à une technique que tout le monde connaît depuis la pandémie : le PCR. Comme pour le coronavirus, on amplifie une région d’ADN spécifique à un organisme ou à un groupe d’organismes pour retrouver, dans les échantillons analysés, les ADN des algues. Les chercheurs ont pu établir une carte de répartition des microalgues des neiges et observé ainsi elles se répartissent à différentes altitudes. Par exemple, celles du genre Sanguina, qui donnent la couleur rouge à cause de leur concentration en carotène, se retrouvent seulement à partir de 2000 mètres, alors que Symbiochloris prolifèrent plus bas, à 1500 mètres.

Des algues rouges qui prolifèrent à certaines altitudes

Notre spécialiste focalise sur toutes ces particules qui colorent la neige par exemple, celles dues à la pollution, ou comme récemment aux poussières sahariennes et puis à nos microalgues qui en réaction au rayonnement solaire produisent des pigments rouges. "Ces pigments vont changer la couleur de la neige" nous explique Marie Dumont, "Et en la changeant, elles vont faire en sorte qu’il y a davantage d’énergie solaire absorbée par la neige. De coup, elle va fondre plus vite."

Comprendre l’évolution de cette algue au pigment rouge pour prédire l’avenir, et la fonte des neiges ?

Le centre d’étude de la neige accompagne le personnel du laboratoire de Physiologie Cellulaire et Végétale qui prélève les algues. Marie Dumont détaille : "Nous les aidons à caractériser la neige. Par exemple, sa température, la présence d’eau liquide à l’intérieur ou encore à quel point il y a eu un changement de couleur grâce à une mesure spectrale (plus complexe que juste la couleur). Nous les aidons enfin à les cultiver dans des milieux contrôlés dans la neige pour établir les facteurs qui font doubler ou tripler leur nombre ou la production de ces pigments." Et de poursuivre : "Ces algues rouges, sont vertes au départ, elles se colorent, en réaction au soleil. Pour s’en protéger, elles produisent des pigments, sorte de crème solaire, qui sont rouges. Quand elles prolifèrent, et donc quand la couleur change (le rouge réfléchit moins le soleil que la couleur blanche, ndlr), cela va accélérer la fonte des neiges et diminuer la durée d’enneigement. En cascade, cela va avoir de nombreux impacts sur l’hydrologie en montagne (les ressources en eau pour l’hydroélectricité) et aussi sur l’agriculture." Pour l’heure, les chercheurs vont rentrer toutes les données récoltées, dans un modèle de calculateur sur l’évolution de la neige dans le but de pouvoir prédire sa vitesse de fonte. La neige est une pièce essentielle de notre climat. Selon ces chercheurs, bien comprendre comment elle évolue en fonction de quels facteurs c’est essentiel pour faire des prévisions. Mais est-ce que l’environnement a un impact sur ces algues ? Autrement dit, est-ce qu’il y en a de plus en plus avec le réchauffement climatique ? C’est une des questions à laquelle l’équipe va essayer de répondre.