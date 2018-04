Le Roi rend visite à "Duo for a job", une association d'aide à l'emploi

Le Roi Philippe a rendu visite mardi à l'association d'aide à l'emploi "Duo for a job". Le principe: des travailleurs de plus de 50 ans conseillent des jeunes en difficultés.

"Trouver un travail et décloisonner les sociétés"

En 5 ans, elle a créé plus de 1000 duos, avec à la clé pour les jeunes coachés, la chance de décrocher un boulot. Mais le projet est bien plus large et part d'un double constat: "Il y a un écart de chômage entre les jeunes belgo-belges et les jeunes issus de l'immigration. Mais aussi, beaucoup de personnes de plus de 50 ans souhaitent s'investir mais ne trouvent pas toujours des projets qui correspondent à leurs attentes", explique Matthieu Le Grelle, cofondateur de "Duo for a job".

"Via ce projet on permet de doubler les chances de trouver un travail pour les jeunes, mais aussi de décloisonner notre société, de créer des liens entre les cultures, les générations et renforcer la cohésion sociale des villes dans lesquelles on est présents."

Aujourd'hui, plus de 600 mentors se sont engagés dans l'association et 9 sur 10 renouvellent l'expérience.