Le Roi et la reine assisteront aux funérailles du cardinal Danneels

Le roi Philippe et la reine Mathilde, accompagnés de la princesse Astrid, du prince Lorenz et du prince Laurent assisteront vendredi aux funérailles du cardinal Danneels, a-t-on indiqué lundi de bonne source.Le Roi entretenait des relations personnelles avec le cardinal. Mgr Danneels a également marié le couple royal, Astrid et Lorenz ainsi que leur fils Amadeo avec son épouse, et dirigé la cérémonie de baptême des quatre enfants. Les funérailles auront lieu vendredi à 11h à la cathédrale Saint-Rombout de Malines.