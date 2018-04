Le roi Albert II souffre d'une sténose aortique: qu'est-ce que c'est?

Le roi Albert II, âgé de 83 ans, devait subir jeudi quelques examens médicaux. Il souffre d'un rétrécissement (sténose) de la valve aortique

Une sténose aortique, c'est quoi?

La valve aortique est l'une des principales valves du cœur située entre le cœur et l'aorte. Le rétrécissement de cette valve "va entraîner une augmentation du travail du coeur parce qu'il y a un obstacle à sa sortie", explique Antoine Bondue, cardiologue à Erasme. En conséquence, cela peut mener "à des signes de fatigue du coeur, à de l'insuffisance cardiaque", ajoute-t-il, "et les principales manifestations de la sténose aortique seront de l'essoufflement, des douleurs thoraciques et des malaises".

Le facteur principal de ce rétrécissement de la valve aortique est l'âge. "Plus l'âge augmente et plus la valve a tendance à se rétrécir, en particulier chez les patients qui ont une valve fibrosée et sclérosée," précise Antoine Bondue.

Comment ça se soigne?

Quand la valve sténosée entraîne des symptômes, "il faut proposer une intervention au patient",explique Antoine Bondue. "Le traitement est le plus souvent chirurgical. On peut remplacer cette valve avec des techniques de moins en moins invasives. Par voie percutanée par exemple, il n'est pas nécessaire d'opérer les patients. Cela se fait via une anesthésie locale", précise-t-il.