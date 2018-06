Le rire est bénéfique pour la santé et les relations sociales

"Le rire est le chemin le plus direct entre deux personnes" disait Charlie Chaplin. De très nombreux études scientifiques démontrent que le rire est bon pour la santé physique. Rire permet de sécréter des endorphines, qui ont un effet avéré notamment sur le stress et la perception de la douleur.

Si on expose des participants à une vidéo drôle, on fait baisser le taux de cortisol, l'hormone du stress. Des niveaux élevés de cortisol vont affecter le système immunitaire.

Autre exemple : un groupe regarde un film stressant et l'autre un film drôle. "On remarque que ceux qui regardent le film stressant ont une réduction du flux sanguin important et les autres ont une augmentation. C'est l'un des éléments qui affectent le système cardiovasculaire", déclare le docteur en psychologie Ilios Kotsou.

Au-delà des effets sur la santé, le rire a également des conséquences au niveau social. "Cela crée un sentiment de proximité et parfois d'attraction entre deux personnes", poursuit-il.

Instrument de résistance sociale

À l'époque, les fous du roi pouvaient faire passer des messages qu'il ne pourrait pas dire autrement. "Le rire permet aussi de raconter des choses de manière plus légère, sinon cela deviendrait moralisateur. Les chroniqueurs radio utilisent également le rire pour nous tenir éveillés socialement."

Selon lui, il est possible de prendre une forme de distance avec le rire : Ilios Kotsou déclare: "c'est pour ça que les régimes totalitaires sont rarement très drôles et n'aiment pas beaucoup rire".

Club du rire

Lors de sessions du club du rire, les personnes viennent volontairement se mettre en groupe. "On leur fait faire des choses qui ne sont pas drôles. Au début, ils vont se mettre à rire de façon mécanique. Comme le rire est contagieux, par effet d'entraînement, ils vont se mettre à rire réellement."

L'inventeur du yoga du rire est un médecin généraliste indien, Madan Kataria. Il était professeur de yoga et le premier club aurait été fondé en 1995 à Bombay, en Inde. Selon la légende, il aurait commencé dans un parc avec un petit groupe de 5 personnes. Depuis, il y a des milliers de clubs du rire partout dans le monde.