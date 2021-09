Le ring de Bruxelles fermé à hauteur de Beersel, à cause d'un camion renversé contenant un produit toxique : il faut garder les fenêtres fermées

Le ring de Bruxelles est fermé près de Beersel dans les deux directions, en raison d'un accident : un camion citerne a heurté le terre-plein central.

Les pompiers ont établi un périmètre de sécurité de 400m autour du lieu de l'accident. Le camion transportait du chlorure de benzoyle, un liquide incolore qui réagit avec l'eau, souvent utilisé dans la synthèse de colorants, de parfums, de médicaments et de résines artificielles. Selon sa fiche de données de sécurité, il est classé comme nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané, il peut provoquer de graves brûlures de la peau et lésions des yeux, des allergies cutanées, et est toxique par inhalation.

Selon nos informations, le produit fuite légèrement. Il est conseillé aux personnes circulant dans la zone de garder les fenêtres des véhicules fermées et d'éteindre les systèmes de ventilation.

Les automobilistes coincés dans les embouteillages ont pu être évacués, le parking de Ruisbroek est évacué également.

