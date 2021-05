Le responsable de "L'abîme" sur la "Boum 2" : "Dès que la police a chargé, ça a commencé à être plus violent"

Dave Monfort, créateur du site web "l'Abime" et initiateur de l'événement la "Boum 2" - © Patrick Michalle

"Le pari c'était l'intelligence collective", souligne cet analyste et programmeur de formation. Un défi qu'il estime que les participants à l'événement qu'il a initié sur les réseaux sociaux ont rempli, "non seulement pour le côté festif mais aussi pour tout ce qui était sécurité et propreté".

Il raconte que c'est l'intervention policière qui l'a le plus surpris au fil de cette après-midi et soirée. "Nous avons nous-même écarté quelques personnes violentes qu'on avait clairement identifiées, on a été parler au commissaire pour lui dire qu'on avait identifié ces groupes et qu'il fallait les écarter. On n'a eu aucune réponse et cela ne les intéressait pas", regrette Dave Monfort. Il raconte qu'après ces quelques débordements remarqués par l'association qui a initié les événements, les forces de l'ordre ont laissé l'événement se poursuivre "pendant une heure ou deux".

"On ne sait pas être partout à la fois"

"Et après, il ont décidé de charger puis c'est là que ça a commencé à être plus violent évidemment", s'indigne-t-il. "C'est clair qu'il y avait quelques casseurs. Les casseurs qu'on avait identifié sont revenus dès que la police a commencé à charger, qu'il n'y avait plus aucun contrôle, qu'on ne savait plus communiquer." Dans cette cacophonie matérialisée par des jets d'autopompes et la fuite de nombreux fêtards qui ont obtempéré suite aux indications de la police qui a procédé à l'évacuation du parc, "ça partait dans tous les sens", se souvient le responsable du site "L'abîme".

"On ne sait pas être partout mais quand tout était concentré au même endroit et qu'on avait plus ou moins le contrôle sur le rendez-vous qu'on avait proposé, à ce moment-là tout se passait bien. Dès que la police a commencé à charger, il y a eu des petits groupuscules qui se sont formés", conclut-il.