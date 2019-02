Le représentant du pape en France visé par une enquête pour agressions sexuelles

Le nonce apostolique – l’ambassadeur du pape – en France fait l’objet d’une enquête pour « agressions sexuelles » ouverte le 24 janvier par le parquet de Paris, a-t-on appris vendredi de source judiciaire, confirmant une information du Monde.

La mairie de Paris avait signalé la veille au parquet, en vertu de l’article 40 du code de procédure pénale, qu’un jeune cadre municipal s’était plaint d’attouchements répétés de Mgr Luigi Ventura, un prélat italien de 74 ans, lors de la cérémonie des vœux d’Anne Hidalgo à l’Hôtel de Ville le 17 janvier, selon des sources concordantes. Le nonce apostolique tient un rôle particulier dans la cérémonie. Il est le plus ancien représentant diplomatique en France.

« Il y a eu un incident lors des vœux aux autorités diplomatiques et rapidement la décision a été prise de le signaler au procureur de la République », a déclaré Me Patrick Klugman, maire adjoint chargé des relations internationales.

Un jeune employé de la mairie est chargé d’accueillir et de guider le prélat italien âgé de 74 ans. Dès son arrivée, Mgr Ventura lui glisse qu’il est « un beau jeune homme » et lui touche les fesses. Le jeune employé croit d’abord à un geste accidentel. Mais plus tard, le représentant du pape se livre par deux fois à de nouveaux attouchements appuyés.

L’agent de la mairie prévient alors sa hiérarchie. Les faits sont signalés au procureur de la République de Paris. Quelques jours plus tard, le parquet ouvre une enquête pour agression sexuelle.

Immunité diplomatique

Diplomate de carrière du Vatican, Mgr Ventura est en poste depuis 2009 à Paris, chargé des relations du Saint-Siège avec les autorités françaises d’une part et avec les évêques de France d’autre part. « La nonciature n’a rien à confirmer », a-t-elle fait savoir.

Compte tenu de ses fonctions, Mgr Ventura bénéficie de l’immunité diplomatique.

Une nouvelle affaire embarrassante pour l’Eglise catholique touchée par de multiples scandales d’abus sexuels. Le pape François a convoqué la semaine prochaine les présidents des conférences épiscopales du monde entier pour prendre des mesures contre la pédophilie dans l’Eglise.