Le régime à l'isolement, qu'est-ce que c'est ? (Infographie)

Marc Dutroux y est placé depuis 23 ans déjà. Le régime à l’isolement. Mais qu’est-ce que c’est au fond ? Qui y est soumis ? Quelles en sont les conditions ? Quelles critiques y apporter ? On décrypte.

Dans le langage commun, on l’appelle le régime à l’isolement. Dans le jargon pénitentiaire, on l’appelle le régime de sécurité particulier individuel. Deux expressions pour désigner la même chose : un régime spécial appliqué aux détenus qui représentent "une menace constante pour la sécurité" comme prévu dans la loi du 12 janvier 2005. Il s’agit en fait d’isoler des détenus qui pourraient représenter un problème pour la sécurité et le bon ordre au sein de la prison. Marc Dutroux y est soumis mais il n’est pas le seul, les détenus identifiés comme radicalisés y sont aussi tenus.

Les mesures de sécurité

Mais avant de passer dans un régime de sécurité, un détenu peut d’abord être soumis à des mesures de sécurité particulières. Elles sont prises lorsqu’un détenu pose problème, lorsqu’on soupçonne une tentative d’évasion,… Leur application est décidée par le directeur de la prison. Ces mesures, précise le législateur, doivent être "proportionnelles à la menace et de nature à y porter remède".

Avant qu’elles ne soient appliquées, le détenu est, dans la mesure du possible, entendu. Ces mesures consistent en une série d’interdiction :

le retrait ou la privation d’objets

l’exclusion de certaines activités communes ou individuelles

l’observation durant la journée et la nuit, tout en respectant au maximum le repos nocturne

le séjour obligatoire dans l’espace de séjour attribué au détenu

le placement en cellule sécurisée, sans objets dont l’utilisation peut être dangereuse

A noter que ces mesures ne peuvent être maintenues que pour 7 jours et renouvelables uniquement à trois reprises.