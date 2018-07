Le réchauffement climatique, une "réalité d'ici et maintenant", souligne Greenpeace

Greenpeace Belgique a réagi jeudi à l'actuelle vague de chaleur en soulignant que le "réchauffement climatique n'est clairement plus une histoire du futur qui concerne l'autre côté du monde". "C'est une réalité d'ici et maintenant", souligne l'organisation de protection de l'environnement. "Et nous n'en sommes qu'au début."

Les températures élevées relevées jeudi en Belgique ne sont d'ailleurs qu'un témoin parmi tant d'autres. D'autres pays d'Europe, comme la Suède et la Grèce, ont été touchés ces derniers jours par des phénomènes extrêmes, avec des feux de forêt meurtriers ou dévastateurs, ou des périodes de sécheresse prolongées. Des événements qui ont tout à voir avec le changement climatique, rappelle Greenpeace, qui pointe un "manque d'ambition" dans les "accords estivaux flamand et fédéral" en ce qui concerne ce sujet. Greenpeace espère que "nos leaders vont enfin se rendre compte que le temps presse".

"Pour le moment, le réchauffement de la planète reste sous un degré Celsius depuis le début de la révolution industrielle. Nous ne voulons pas imaginer quelles seront les conséquences quand les températures à l'échelle mondiale augmenteront de 1,5 ou 2°C comme l'accord de Paris sur le climat le permet", indique Bunny McDiarmid, directrice exécutive de la coupole Greenpeace International.