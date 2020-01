Le réchauffement climatique menace la production de vin

Des feux de forêt à la montée des océans, la crise climatique est déjà porteuse de nombreuses menaces. Selon les scientifiques, elle pourrait également entraîner une pénurie de nombreux cépages populaires, particulièrement les cépages blancs.

Des chercheurs espagnols et mexicains ont examiné les terres propices à la culture de 11 variétés populaires de raisins blancs et ont constaté qu’un réchauffement de 2 degrés par rapport aux niveaux de températures relevées lors de la période préindustrielle (une hausse que le monde est en passe de dépasser) entraînerait une perte de 56% des terres exploitables dans les régions viticoles actuelles par rapport aux années 1970, avant les effets les plus graves du réchauffement climatique.

Par exemple, le cépage ugni blanc (également connu sous le nom de trebbiano toscano) devrait perdre 76% de sa superficie viticole dédiée, le riesling 66%. Les cépages rouges sont moins touchés par l’augmentation des températures. Le grenache à raisin rouge devrait perdre "seulement" 31% de la superficie actuellement jugée appropriée à sa culture.

Mais l’équipe de scientifiques estime que le verre n’est pas nécessairement à moitié vide. Ignacio Morales-Castilla, le coauteur de l’étude de l’Université d’Alcalá, en Espagne, explique au Guardian que "le message positif est que nous pouvons encore adapter la viticulture au changement climatique, et la diversité est un outil très intéressant pour y parvenir. Mais l’avertissement, c’est que nous devons limiter le réchauffement [autant] que possible, car plus le réchauffement est important, moins il y a de possibilités d’adaptation".

11 cépages étudiés à partir d’un modèle informatique

M. Morales-Castilla et ses collègues expliquent que les résultats de leurs recherches sur l’impact du réchauffement climatique sur les vignobles proviennent d’un modèle informatique qui tient compte du moment où se déroulent des processus tels que le bourgeonnement et la maturation des raisins pour les 11 variétés différentes, ainsi que du climat dans les régions où ces variétés sont actuellement cultivées. À partir de là, ils ont identifié les zones dans les régions viticoles actuelles qui conviennent à chacune des 11 variétés.

Ce modèle indique que le réchauffement climatique pourrait frapper durement la cave à vin : si aucune mesure n’est prise, une hausse de la température de la terre de deux degrés entraînerait une perte de 56% de terres pour les 11 variétés. Une hausse de 4 degrés signifierait la perte de 85% de ces surfaces.

Selon M. Morales-Castilla, cela est dû en partie à des facteurs tels que les variations des précipitations, mais le principal facteur est la chaleur. La chaleur peut endommager les plantes, accélérer la maturation et rendre les raisins trop riches en sucre.

Mais le modèle montre également que si ces zones pouvaient être replantées avec un cépage plus approprié, seulement 24% de la surface de culture dans les régions actuelles seraient perdues dans la perspective d’un réchauffement de 2 degrés (une réduction de la perte de plus de la moitié).

En cas d’augmentation de quatre degrés, 58% de cette superficie serait perdue, même en cas de changement de variétés ou de plantation sur de nouvelles surfaces adaptées, soit environ un tiers de moins que si aucune mesure de ce type n’était prise.

Adaptations des cépages au climat

Par exemple, de nombreuses régions viticoles propices au pinot noir, notamment en Afrique du Sud et en Bourgogne, devront être converties à des cépages tels que la syrah, le monastrell et le grenache, qui produisent des fruits plus tard dans l’année et sont mieux à même de tolérer un climat plus chaud.

L’équipe de scientifiques estime que certains pays pourraient être plus touchés que d’autres, avec des pays déjà plus chauds et moins capables de compenser les pertes futures : la perte de terres pour les variétés pourrait atteindre 90% pour l’Italie et l’Espagne dans le cas d’une augmentation de température de quatre degrés.

Et ce n’est pas tout : l’équipe a constaté que de nouvelles régions du monde, y compris certaines parties du Royaume-Uni, deviendraient propices à la culture du raisin de cuve à mesure que la planète continue de se réchauffer, les variétés précoces comme le pinot noir se déplaçant vers le nord. C’est d’ailleurs en partie grâce au réchauffement climatique que la Belgique a augmenté la production de ses vins, tant quantitativement que qualitativement.

Un bourgogne sans pinot noir, vraiment ?

L’étude a ses limites, notamment le fait qu’elle ne porte que sur une poignée des plus de 1100 variétés de raisin de cuve. M. Morales-Castilla a suggéré que d’autres variétés pourraient offrir un plus grand potentiel d’adaptation à mesure que le climat continue de se réchauffer.

L’équipe a déclaré que les efforts d’atténuation n’étaient pas sans problème : replanter ou repiquer des vignobles est coûteux. Il existe également des règles complexes concernant l’étiquetage des vins : par exemple, le nom "champagne" ne peut être légalement utilisé que si le vin mousseux provient de la région de Champagne en France.

Le professeur Steven Penfield, du département de génétique des cultures au Centre John Innes, qui n’a pas participé à la recherche, a salué l’étude. Il a déclaré au Guardian : "[Elle montre] que si les producteurs sont prêts à s’adapter en changeant les variétés qu’ils cultivent, il existe des moyens de maintenir les rendements face à la hausse des températures, du moins dans les scénarios d’émissions les moins extrêmes".

"Le défi pour l’industrie sera qu’aux variétés locales qui ajoutent souvent des caractères distinctifs aux vins, et qu’il y aura une réticence à abandonner les variétés traditionnelles, en particulier dans les régions ayant un fort héritage culturel. Pouvez-vous imaginer un bourgogne sans pinot noir, par exemple ?".