Le réchauffement climatique devrait modifier la couleur des océans d'ici la fin du siècle

Et la Mer du Nord ?

« Si la mer du Nord n’est pas bleue et limpide, c’est parce que c’est l’une des plus riches et elle contient beaucoup de phytoplanctons », détaille Sylvie Gobert. Le réchauffement climatique n’épargnera donc pas la couleur de notre mer nationale. Alors que les zones subtropicales l’eau deviendrait plus bleue en raison de la baisse d’individus, dans les autres zones l’eau devrait devenir plus verte-grise au fur et à mesure du temps à cause d’une hausse de ces organismes. La chlorophylle présente dans le phytoplancton n’absorbe, en effet, que des rayonnements dans le bleu pour effectuer le processus de photosynthèse et faiblement dans le vert.