Le rapport WWF sur la biodiversité en Belgique : stable mais peut mieux faire. Nous venons de loin

"J’entends le loup, le renard et la belette", nous dit la chanson. Le Belge pourrait reprendre ce refrain à son compte. Depuis peu, des espèces emblématiques telles que le loup et la loutre ont fait leur retour sur notre territoire. Est-ce le signe que notre biodiversité se porte mieux ? Ne triomphons pas trop vite. Un index Planète Vivante (IPV) belge a été calculé pour la première fois. Il est le fruit d’une collaboration entre le WWF, Natagora, Natuurpunt, et l’Institut royal des sciences naturelles. Cet IPV mesure la variation moyenne de la taille des populations de 283 espèces d’oiseaux, de mammifères, d’amphibiens, de reptiles et d’insectes en Belgique depuis 1990 jusqu’à 2018.

La biodiversité belge se porte mieux que la biodiversité dans le monde

Alors que la biodiversité décline de façon alarmante au niveau mondial (-60% selon le dernier rapport Planète vivante)indice IPV de la Belgique, indique une hausse moyenne +5,7%, soit + 0,2% par an pour la période 1990-2018 et une stabilité ces 10 dernières années. Pas de perte de biodiversité alarmante en Belgique comme dans le reste du monde. Cependant, la suite de l’analyse montre qu’il faut nuancer cette tendance générale en fonction des groupes d’espèces et des habitats.

Belgique, petit pays mais grande diversité d’habitats

La Belgique est un petit pays mais elle présente une grande diversité d’habitats et d’espèces. Les experts évaluent entre 52.000 et 55.000 les espèces existant sur notre territoire. Leurs types d’habitats sont très variés : forêts de feuillus et de conifères, pâturages, landes, tourbières, zones humides, lacs et rivières ainsi que les écosystèmes de la mer du Nord. Parmi ces habitats, nombreux sont ceux qui présentent non seulement une grande importance pour la biodiversité en Belgique, mais aussi un intérêt à l’échelle européenne, comme les Bancs de Flandre en mer du Nord, les hêtraies-chênaies en Flandre et les marais d’Harchies. Certains habitats sont même devenus particulièrement rares en Europe, comme les dunes côtières, les tourbières hautes et les pelouses calcaires.

Les espèces des zones agricoles en net recul

Pour explorer de façon plus approfondie les dynamiques se cachant derrière l’IPV national, des index ont également été calculés par grand type d’habitat. L’IPV enregistre ainsi une forte baisse pour les oiseaux spécialistes des zones agricoles (-60,9% sur la période 1990-2018).

Antoine Lebrun, directeur WWF Belgique nous décrypte ces chiffres : "En ce qui concerne la chute des espèces des habitats agricoles, elle est essentiellement due à l’usage massif des pesticides. La biomasse d’insectes diminue considérablement et du coup, il y a moins à manger pour des espèces comme les oiseaux. Il y a aussi une destruction du maillage de l’habitat que sont les haies, de plus en plus rares dans nos campagnes et pourtant zone refuge primordiale pour les animaux de nos campagnes".

La forêt, temple de la vie sauvage menacée par le changement climatique et la multiplication des herbivores.

600.000 hectares de forêts couvrent le territoire belge (environ 20% de la superficie du pays dont une grosse partie 80% se trouve en Wallonie).

Entre 1990 et 2018, l’IPV des forêts belges a reculé de 26,6%. 17 espèces affichent une tendance à la baisse, 13 espèces une tendance à la hausse et sept espèces une tendance à la stabilisation. En Flandre, l’IPV des forêts montre une tendance stable, en Wallonie, en revanche, l’IPV des forêts diminue de 1,2% par an. Pour un certain nombre d’oiseaux, comme le loriot d’Europe, la situation apparaît particulièrement problématique. La population du cuivré de la verge d’or, une espèce de papillon, connaît également une forte diminution. Plusieurs éléments doivent être pris en compte afin de tenter d’expliquer cette diminution de l’IPV des milieux forestiers, comme nous l’explique Antoine Lebrun, Directeur du WWF Belgique : "Nous n’avons pas de certitude quant aux causes de cette baisse. Néanmoins, nous observons que deux éléments ont changé au cours des 20-30 dernières années et qui sont des facteurs qui fragilisent la forêt. Il y a d’abord le changement climatique avec sa multiplication d’épisodes de sécheresse et puis il y a la population des herbivores a considérablement augmenté. On parle d’un triplement pour les sangliers. Résultat, ça crée un déséquilibre faune-flore qui rejaillit négativement sur d’autres espèces."