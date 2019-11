Le rapport de Myria pointe le manque de moyens de la police et des magistrats pour lutter contre le trafic des êtres humains.

Myria, le Centre fédéral d’analyse de la migration, défend les droits des étrangers et lutte contre la traite et le trafic des êtres humains en Belgique. Son rapport annuel d’évaluation des traites et trafic des êtres humains vient de sortir. En 2018, un total de 358 infractions de traite des êtres humains ont été enregistrées par la police : pratiquement la moitié (177) pour exploitation sexuelle, 161 pour exploitation économique, 13 pour délit ou crime commis sous la contrainte, 6 pour exploitation de la mendicité et un seul cas d’infraction pour trafic d’organes. Ces chiffres représentent une légère hausse par rapport à 2017. Par ailleurs, on observe davantage d’infractions pour traite des êtres humains dans les grandes villes, principalement à Anvers (avec 60 infractions, c’est 58% en plus qu’en 2017) et dans la capitale (56 infractions au total dans les 19 communes). La province d’Anvers et la Région de Bruxelles-Capitale regroupent plus de la moitié des infractions liées à l’exploitation sexuelle au niveau national.

Myria recommande un renforcement des moyens de la police et de la justice

Myria ne se contente pas de chiffrer les dernières données concernant le trafic des êtres humains, il fait aussi des recommandations.

Myria souhaite prioritairement que la police, les magistrats et les services d’inspection disposent de ressources humaines et techniques suffisantes pour lutter plus efficacement contre la traite des êtres humains. Les services de première ligne devraient également être mieux formés pour détecter les victimes de la traite des êtres humains.

Le gouvernement fédéral doit budgétiser et allouer les moyens humains et financiers suffisants aux services de police et d’inspection afin que la lutte contre la traite des êtres humains soit une véritable priorité et pas uniquement sur papier.