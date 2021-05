Le Ramadan se terminera le 13 mai en Belgique

L'Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) annonce mardi soir, après une réunion du conseil des théologiens, que le jour de l'Aïd Al Fitr, marquant la fin du mois de jeûne du ramadan, est fixé au jeudi 13 mai.

En raison de la crise sanitaire, l'Aïd devra être fêté différemment et les grands rassemblements familiaux ne pourront avoir lieu, souligne l'EMB.

Ce dernier rappelle que seuls deux contacts rapprochés en plus des membres du foyer sont autorisés à l'intérieur et 10 à l'extérieur, sauf entre minuit et 05h00 où les rassemblements sont limités à trois personnes.

L'Aîd Al Fitr est la fête musulmane marquant la fin d'un mois de jeûne, le ramadan. Elle est célébrée le premier jour du mois de Chawal, ce qui correspond cette année au jeudi 13 mai.