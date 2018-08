Le ragga-dancehall, star des radios et des écoles de danse

Héritier du reggae, le ragga-dancehall est une combinaison de danse et de musique venue tout droit de Jamaïque. Autrefois réservée à un public de niche, cette culture musicale et chorégraphique a débarqué en Europe dans les années 2000, grâce au succès du chanteur Sean Paul.

La mode s'est ensuite essoufflée pour mieux revenir, notamment avec des tubes comme "Watch out for this (Bumaye)" de Major Lazer.

Une commercialisation inattendue

Grâce à son succès croissant, le ragga a su s'immiscer dans les radios commerciales avec ses rythmes entraînants. "Pour avoir observé l'évolution de la dancehall depuis pas mal d'années, je constate que ça revient de manière cyclique. Et c'est clair que pour l'instant, on est dans une phase 'up' ! La dancehall a pris un essor considérable" explique Original Uman, chanteur, DJ et animateur de l'émission Dancehall Station sur Tarmac. "Il y a une vraie ouverture aux musiques urbaines pour l'instant en Europe. Ce serait difficile pour les radios généralistes de ne pas suivre le mouvement ! Dès qu'une voiture passe avec les fenêtres ouvertes, on entend ce genre de musique" observe-t-il.

"Le fait que des artistes comme Drake ou Rihanna utilisent les sonorités caribéennes popularise aussi fortement la dancehall", ajoute Selecta Killa, également DJ et co-animateur de la Dancehall Station. Rihanna s'apprête d'ailleurs à sortir un album 100% dancehall.

Riddim, patois et paroles explicites

Particularité de la dancehall : elle se chante sur des "riddims", des rythmes créés par des DJ's ou des labels. Ces riddims sont ensuite repris par une multitude d'artistes. Les riddims à succès peuvent être repris des centaines de fois.

La langue utilisée est un patois dérivé de l'anglais. Les paroles et les clips sont généralement très suggestifs. "Paradoxalement, la Jamaïque est un pays très puritain, où la religion a une grande importance. Je comparerais ça à de la caricature. Les artistes exagèrent les références à la sexualité, comme pour s'évader de leur société traditionnelle", analyse Original Uman.

L'invasion ragga dans les écoles de danse

Comme son nom l'indique, le ragga-dancehall va de pair avec la danse. En Jamaïque, des pas (dancehall steps) sont créés quotidiennement. Un nom est associé à chaque enchaînement. Ces pas sont ensuite largement diffusés sur les réseaux sociaux, et nourrissent les chorégraphies de danseurs du monde entier.