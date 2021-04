Le professeur Peter Carmeliet devient membre de l'Académie américaine des arts et des sciences

Le professeur Peter Carmeliet (VIB-KU Leuven Center for Cancer Biology) a été sélectionné comme nouveau membre de la prestigieuse American Academy of Arts & Sciences (AAAS). Sa sélection est une reconnaissance internationale pour les recherches révolutionnaires menées par son équipe. Peter Carmeliet est le premier Belge à être élu membre de l'AAAS depuis plus de vingt ans. Son nom rejoint celui de très prestigieux membres de cette académie comme Charles Darwin, Albert Einstein, Winston Churchill, Pablo Picasso et Martin Luther King, entre autres.

"J'ai reçu un mail de l'Académie hier (jeudi) soir, de manière tout à fait fortuite", a déclaré Peter Carmeliet. "Je ne savais même pas que j'étais en lice pour devenir membre. C'est un honneur particulier et une grande reconnaissance du travail de mon équipe à la KU Leuven et au VIB. C'est en même temps un signe fort et un soutien solide sur le chemin que nous avons pris pour de nombreuses années à venir au service de la société."

Fondée en 1780 par John Adams, le deuxième président des États-Unis, le rôle de l'Académie est de désigner des modèles capables de relever les défis auxquels le monde est confronté. Aujourd'hui, l'AAAS compte environ 5700 membres, dont plus de 250 sont des lauréats de prix Nobel ou Pulitzer. L'écrasante majorité des membres sont américains mais 600 viennent d'autres pays. Moins de 25 Belges en ont fait partie. Parmi eux, Walter Fiers (1999) et les lauréats du prix Nobel Christian de Duve (1971) et Ilya Prigogine (1960).

Le professeur Carmeliet est principalement connu pour ses recherches sur la croissance et la fonction des vaisseaux sanguins. Il étudie également la façon dont les vaisseaux sanguins se développent dans les tumeurs. Ses recherches actuelles concernent le développement d'un nouveau médicament qui permettrait d'empêcher les tumeurs cérébrales chez les enfants de s'alimenter en oxygène. Ce médicament est actuellement en phase 1 des essais cliniques.

Une cérémonie d'inauguration des nouveaux membres de l'Académie américaine des arts et des sciences devrait normalement se dérouler au printemps de l'année prochaine.