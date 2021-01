Le procureur de Flandre orientale jugé pour harcèlement sexuel et attentat à la pudeur

Johan Sabbe, le procureur du Roi de Flandre orientale suspendu, devra répondre d'attentat à la pudeur et de harcèlement sexuel au travail envers une collaboratrice devant la cour d'appel de Gand, a annoncé vendredi le parquet gantois. Le magistrat avait déjà écopé d'une suspension de six mois par un tribunal disciplinaire, dont trois avec sursis, pour avoir envoyé des messages explicites et une photo à la victime, qui est son chauffeur.