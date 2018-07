Le prochain week-end sera rouge en Belgique et chargé sur les routes européennes

Touring prévoit un trafic chargé sur les routes européennes, le week-end prochain, avec des embouteillages en direction du Sud. En Belgique, il sera classé rouge en raison du début d'une partie des congés du bâtiment. L'organisation conseille aux vacanciers de reporter leur départ au dimanche, qui sera moins dense.

Selon Touring, la circulation sera déjà chargée et marquée par des ralentissements vendredi à la mi-journée partout en Europe.

En Belgique, les départs seront nombreux surtout le vendredi et le samedi matin. Des files sur la E40 entre Bruxelles et la Côte et sur la E411 Bruxelles-Ardennes, dans les environs de Bruxelles, Liège et Anvers, ne sont pas à exclure. Le trafic devrait se faire au ralenti toute la journée.

La circulation sera difficile dès vendredi

En France, la circulation sera difficile dès vendredi dans les environs de Paris. La journée de samedi est classée orange dans le sens des départs sur la A7 Lyon-Orange, sur la A10 Paris-Bordeaux surtout avant Orléans, à la hauteur de Tours, Poitiers et Bordeaux, à la frontière espagnole à Hendaye et sur la A9 Orange-frontière espagnole (Le Perthus).

Les ralentissements concerneront également l'Allemagne, l'Autriche, la Suisse et l'Italie dans le sens des départs. Dans ces pays, le samedi sera le jour à éviter.

Touring ne prévoit pas de problèmes pour le retour.