Le prochain décret inscriptions pourrait s'appliquer dans certaines zones et pas dans d'autres

Abrogation du décret inscriptions, mise en place du pacte d'Excellence... le programme de la nouvelle ministre de l'enseignement obligatoire de FWB, Caroline Désir, est chargé. A quoi va donc ressembler le nouveau système d'inscription en 1ere secondaire? "On a trouvé un équilibre entre les demandes des uns et des autres," confie-t-elle ce mardi matin au micro de La Première.

"Nous nous sommes mis d'accord sur une simplification: il est difficile de comprendre ce décret. Nous allons mieux tenir compte des réalités différentes des bassins: la situation n'est pas la même à Bruxelles et dans d'autres zones en Wallonie. Nous voulons tenir mieux compte des choix personnels ou familiaux Mais on a gardé des balises importantes en termes d'équité et mixité sociale, comme le formulaire unique d'inscription", explique Caroline Désir. "Je ne peux pas vous en dire beaucoup plus parce que ce nouveau décret va être travaillé avec les experts de terrain, mais voilà vers quoi on va."

Sans doute pas un nouveau décret qui va résoudre tout seul le problème des places

Aujourd'hui, deux semaines après la rentrée en secondaire, une septantaine d'élèves restent actuellement sans école en FWB. Ce nouveau décret permettra-t-il à l'avenir de régler ce problème? Pour Caroline Désir, "ce n'est sans doute pas un nouveau décret inscriptions qui va résoudre tout seul le problème des places. Je crois qu'il faut surtout travailler à la création de nouvelles places dans les zones en tension". Par ailleurs, ajoute-t-elle, "il faut travailler sur l'attractivité de certaines écoles. Il y a simultanément des enfants sans école et des écoles sans enfant. On se trouve là dedans - principalement à Bruxelles - avec des écoles qui n'attirent plus."

Pour cette raison, le décret inscriptions pourrait s'appliquer dans certaines zones et pas dans d'autres. En effet, explique-t-elle, "il y a des zones où ça ne pose pas de problème parce qu'il y a suffisamment de place. Il y a même beaucoup de zones comme ça."

Pacte d'Excellence

La nouvelle ministre est également revenue sur la mise en place du pacte d'Excellence. "On va le mettre en œuvre", assure-t-elle, "il y a des inflexions mais on ne pas détricoter le travail de cinq ans. Il est important de respecter cet accord".