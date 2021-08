Le procès de Steve Bakelmans pour l'assassinat de Julie Van Espen débutera en décembre

Les trois autres procès d'assises sont ceux de Hicham Chaib, Dimitri Gorris et Miguel Bouterse.

Le premier se tiendra les 15, 16 et 17 septembre. L'ancien bras droit du leader du groupuscule islamiste Sharia4Belgium, Fouad Belkacem, est accusé d'assassinat terroriste en Syrie. Quelques jours après les attentats de Bruxelles et Zaventem, une vidéo du groupe Etat islamique était apparue, dans laquelle Chaib glorifiait ces attaques et tirait ensuite deux balles dans la tête d'un homme habillé tel un prisonnier. Le box des accusés restera vraisemblablement vide, Chaib ayant disparu il y a plusieurs années et ayant été déclaré mort à plusieurs reprises.

Le deuxième procès se tiendra du 27 au 30 septembre. Dimitri Gorris y sera jugé pour l'assassinat de Bart Teichmann. La victime était décédée le 16 juillet 2018 après une dispute entre l'accusé et son ancienne compagne lors de laquelle Bart Teichmann avait voulu s'interposer. Il avait reçu un coup de couteau à la gorge et était mort le lendemain à l'hôpital.

Enfin, le 22 novembre, Miguel Bouterse répondra de l'assassinat de Rolands Barkmanis, un quadragénaire qu'il avait abattu le 29 septembre 2017 à Grobbendonk, dans un contexte de trafic de drogues. Son procès devrait durer toute la semaine.