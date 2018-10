Le procès de la catastrophe de Buizingen se tiendra en français, une décision entre "soulagement" et "déception"

"Déception" chez les victimes

Le travail de traduction prenant du temps, le procès qui était prévu pour le 14 novembre est reporté. Les victimes de la catastrophe ferroviaire de Buizingen sont déçues de la décision d'accorder le changement de langue, a indiqué à Belga vendredi leur avocat, Maitre Jan Buelens.

Ce changement de langue va encore retarder la procédure. "Mes clients attendent depuis huit ans, c'est très douloureux pour eux", souligne leur conseil.

"Nous comprenons qu'il faille respecter les droits de la défense, mais c'est difficile, on ne prend pas en compte les intérêts des victimes", ajoute Maitre Jan Buelens. "Ce changement de langue est une situation qui ne peut survenir qu'en Belgique. Nous espérons que le parquet et le tribunal feront le nécessaire pour que le dossier ne prenne pas encore plus de retard."