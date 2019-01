Le procès de l'attentat du musée juif marqué par le vol du dossier de Nemmouche (relisez le direct commenté)

Des experts en balistique (armes et munitions) et en ADN vont témoigner ce mercredi au procès de l’attentat du Musée juif de Belgique, à Bruxelles. En marge de ce procès, on a appris ce matin le vol d’éléments du dossier de Mehdi Nemmouche au bureau de l’avocat Vincent Lurquin, qui représente une rescapée de la fusillade. L’information a été confirmée par le parquet de Bruxelles.

L’essentiel de l’information :

La défense de Nacer Bendrer a d’abord pris la parole au sujet du revolver utilisé lors de l’attaque. Le parcours de cette arme a été analysé en détails ;

Focus ensuite sur les liens entre Nacer Bendrer et Mehdi Nemmouche au sein du centre de détention de Salon de Provence ;

Le vol commis au bureau de l’avocat Vincent Lurquin a été évoqué au procès en début d’après-midi. Pour le procureur fédéral, « il ne faut pas faire comme si rien ne s’était passé ». Mais il ne voit « pas ce qui pourrait changer la donne » et propose de continuer ;

Les interpellations de la défense de Nacer Bendrer se sont terminées vers 13h45. Les échanges avec les policiers et les juges d’instruction ont parfois été tendus. La présidente a dû intervenir régulièrement pour mettre de l’ordre.

