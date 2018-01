Flandre occidentale: l'ancien diacre Ivo Poppe poursuivi pour au moins 10 assassinats

Le procès d'Ivo Poppe (61 ans) s'est ouvert lundi devant la cour d'assises de Flandre occidentale avec la lecture de l'acte d'accusation par le procureur-général Serge Malefason. Le diacre de Wevelgem est poursuivi pour au moins 10 assassinats, dont celui de sa mère. L'ancien infirmier a euthanasié la plupart des victimes en leur injectant de l'air dans les veines.

L'affaire a été mise au jour fin 2013, lorsqu'Ivo Poppe a confié à son psychiatre avoir activement euthanasié plusieurs dizaines de personnes. Alors qu'il travaillait comme infirmier puis comme collaborateur pastoral au sein de l'hôpital du Sacré-Coeur de Menin (devenu aujourd'hui AZ Delta), il aurait accéléré la mort de plusieurs patients en phase terminale en leur injectant de l'insuline ou de l'air dans les veines. Il est incarcéré depuis le mois de mai 2014.

Sa première victime était son grand-oncle de 79 ans, Maurice Vanhaverbeke. Ivo Poppe a admis l'avoir étouffé avec un oreiller en septembre 1978. Il aurait également enlevé la vie à trois autres membres de sa famille: son deuxième grand-oncle Leo Vanhaverbeke (81 ans) en mai 1986, son beau-père Gerard Vercamer (80 ans) en 2004 et sa mère Ivonna Vanhaverbeke (90 ans) le 27 janvier 2011. Les victimes étaient en phase terminale, selon l'accusé. Il dit avoir agi "par impuissance et compassion".

Des dizaines de victimes potentielles

En janvier 2017, Ivo Poppe a été renvoyé devant la cour d'assises pour au moins 10 assassinats, mais le nombre de faits dont il s'est rendu coupable reste incertain. Au début de l'enquête, plusieurs listes contenant des dizaines de victimes potentielles ont été dressées avec la collaboration du diacre. Il aurait d'ailleurs euthanasié jusqu'à trois patients par week-end en 1993.

Lors d'une de ses 67 auditions par les enquêteurs, Ivo Poppe a avoué avoir tué Marguérite Blondeel (84 ans) et Irma Parmentier (74 ans), avant de revenir sur ces aveux.

Le diacre a indiqué aux psychiatres avoir agi par "idéalisme excessif", mais aussi que le pouvoir de décider de la mort ou de la vie avait joué un rôle. L'homme ne se voit pas comme un tueur en série et considère que sa place n'est pas en prison.

La défense ne conteste pas l'euthanasie active

Lors de l'audience de ce lundi, la défense d'Ivo Poppe a reconnu que le diacre avait euthanasié plusieurs patients au sein de l'hôpital du Sacré-Coeur de Menin. Maître An Govers ne s'est pas encore exprimée sur la peine que risque son client, poursuivi pour au moins 10 assassinats.

Maîtres Filip De Reuse et An Govers ont choisi de ne pas présenter d'acte de défense. "Mais cela ne signifie pas pour autant que nous sommes d'accord avec l'acte d'accusation", a précisé Maître Govers. "Nous exposerons notre vision du dossier à travers les questions posées aux témoins et nos plaidoiries."

La défense a par ailleurs immédiatement souligné qu'Ivo Poppe avait pleinement collaboré avec l'enquête. "Mais il ne faut pas oublier que certains faits remontent à 20 ou 25 ans. Les mentalités et la situation dans les hôpitaux n'étaient pas les mêmes à l'époque", a poursuivi Maître Govers. L'avocate a ajouté que les accusations se basaient uniquement sur les déclarations du diacre.

L'avocate de l'accusé a également nuancé les croix qui se trouvaient à côté des noms de personnes décédées dans son agenda. "Ce n'est pas un palmarès mais seulement une indication des morts dans son entourage, à l'hôpital, à la paroisse et même la disparition de personnes connues comme le roi Baudouin." Ivo Poppe avait d'abord dressé une liste des décès qu'il a probablement causés, mais la défense en conteste la précision.

Maître Govers a également demandé aux membres du jury de ne pas se laisser influencer par les nombreux articles de presse consacrés au procès.

Pas moins de 77 témoins seront entendus lors du procès. L'accusé risque la prison à perpétuité.