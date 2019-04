Le prix unique du livre est une réalité dans toute la Belgique dès ce vendredi

Le prix unique du livre se précise - JT 19h30 - 06/10/2017 On attendait ça depuis des années chez nous : les livres auront bientôt ce qu'on appelle un prix unique en Wallonie et à Bruxelles. Plus de différence entre petites librairies et supermarchés, plus de différence non plus avec la France. Et cela vaut aussi bien pour les livres papier que les livres numériques. Alors, la question c'est : qui va y gagner ?